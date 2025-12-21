Getty
¿Mohamed Salah en 'crisis'? El entrenador de Egipto reacciona a la tormenta en Liverpool mientras continúa el debate sobre el posible traspaso del astro delantero en enero durante la Copa Africana de Naciones
Deber en el banquillo: Salah se pronunció contra el Liverpool
Habiéndose desilusionado con la vida entre los suplentes en Merseyside, Mohamed Salah sintió la necesidad de hablar después de ver poco tiempo de juego en un dramático empate 3-3 en Leeds. Acusó a los campeones reinantes de la Premier League de lanzarlo bajo el autobús y admitió que su relación laboral con Arne Slot se rompió.
Posteriormente fue excluido para un choque de la Liga de Campeones contra el Inter, antes de ser llamado nuevamente - tras conversaciones internas en Anfield - para una victoria sobre Brighton que vio a Salah registrar una asistencia. Se despidió de Inglaterra cuando se fue con su país.
¿Salah en crisis? El entrenador de Egipto calma cualquier temor
Hassan afirma no haber visto nada de Salah en su campamento que sugiera que el icónico jugador de 33 años ha estado distraído por lo que sucede a nivel de club. Dijo a los periodistas: "La moral de Salah en los entrenamientos es muy alta, como si recién estuviera comenzando con el equipo nacional, y creo que tendrá un gran torneo con su país. Siento que su motivación es muy, muy fuerte. Salah es un icono y seguirá siéndolo. Es uno de los mejores jugadores del mundo, y lo apoyo en todo lo que hace."
Mientras Liverpool busca barrer un episodio desafortunado bajo la alfombra, continúan las preguntas sobre cuánto tiempo más Salah - quien solo firmó una extensión de contrato de dos años en abril pasado - estará en Liverpool.
Se dice que el interés de la Liga Profesional Saudí se ha mostrado nuevamente, con equipos de gasto elevado en Oriente Medio dispuestos a presentar ofertas lucrativas al ganador de dos títulos de la Premier League.
Hassan agregó sobre Salah estando completamente enfocado en la tarea en mano, sin indicios de que su cabeza haya sido desviada mientras se menciona un nuevo desafío. El jefe de los Faraones agregó: "No considero lo que le sucedió como una crisis. Estas cosas a menudo ocurren entre jugadores y entrenadores. Hemos estado en contacto con él por teléfono desde el principio, y me reuní con él cuando se unió al campamento del equipo nacional. Su enfoque está completamente en el torneo."
Rumores de transferencia: Planteado posible traslado de Salah en enero
Jamie Carragher es uno de los que han predicho que Salah se mudará a principios de 2026. Ese cambio podría hacerse con otra medalla añadida a su colección, con Egipto buscando conseguir un octavo título de la AFCON, extendiendo su récord.
Nunca ha saboreado el éxito a nivel internacional, sufriendo derrotas agonizantes en las finales de 2017 y 2022, pero ayudó a Egipto a clasificarse para la Copa del Mundo de 2026 y tiene 63 goles a su nombre en 103 partidos, habiendo debutado con la selección en 2011.
Hassan dijo al buscar una presencia talismánica para inspirarse: "Siempre que el rendimiento de Salah baja con su club, recupera su fortaleza con el equipo nacional y se vuelve aún mejor, ya sea contribuyendo a goles o anotándolos él mismo. Luego regresa a su club incluso más fuerte. Necesita ganar la copa ayudándonos y ayudándose a sí mismo."
Copa Africana de Naciones: A quién enfrentará Egipto en la fase de grupos
El nuevo contrato de Salah en Anfield está previsto para durar hasta el verano de 2027. Si se completaran dichos términos, alcanzaría una década de servicio leal con Liverpool. Ha anotado 250 goles para los Reds, en 421 apariciones en todas las competiciones, convirtiéndose en cuatro veces ganador de la Bota de Oro.
Otro intento por la gloria de la Copa Africana de Naciones en territorio marroquí se abrirá el lunes cuando Egipto se enfrente a Zimbabue. Los tres partidos de su fase de grupos tendrán lugar en Agadir, con Sudáfrica y Angola también en el Grupo B. La final de ese torneo está programada para el 18 de enero, momento en el cual se abrirá otra ventana de transferencias.
