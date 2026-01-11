Mohamed Salah alcanza un hito de goles más rápido que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al convertirse en centenario con Egipto en la Copa Africana de Naciones

Salah logró lo que resultó ser el gol decisivo en una victoria por 3-2 en los cuartos de final sobre Costa de Marfil. Encontró el fondo de la red en el minuto 52 de ese enfrentamiento, con inspiración ofrecida cuando Egipto más lo necesitaba.

Salah a menudo ha cumplido con ese cometido para los Faraones. Ha alcanzado 100 contribuciones de gol en menos partidos de los que necesitaron los grandes de todos los tiempos Messi y Ronaldo para alcanzar la misma marca. Sin embargo, está detrás de dos íconos brasileños cuando se trata de los jugadores más rápidos en lograrlo.

Pelé necesitó solo 77 partidos, mientras que Neymar, quien es el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil, tardó 94. Salah ahora se sitúa justo por delante del poderoso delantero belga Romelu Lukaku (113) y la leyenda uruguaya Luis Suárez (116).

La superestrella argentina Messi, que sigue en plena forma y se espera que participe en el Mundial 2026 mientras Argentina busca defender la corona global que capturaron en Qatar 2022, alcanzó el centenar en 122 partidos y ahora tiene 115 goles a su nombre.

Ali Daei, quien fue el máximo goleador en el fútbol internacional masculino antes de que el eterno Ronaldo borrara su nombre de los libros de historia, registró 100 contribuciones de gol en 123 partidos para Irán.

Robert Lewandowski tardó 128 partidos con Polonia, mientras que el GOAT portugués Ronaldo y el delantero alemán Miroslav Klose, el máximo goleador en finales de la Copa del Mundo, requirieron 136 partidos cada uno para alcanzar un notorio centenar.

