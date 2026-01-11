Getty/GOAL
Mohamed Salah alcanza un hito de goles más rápido que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al convertirse en centenario con Egipto en la Copa Africana de Naciones
El récord internacional de Salah: Goles y asistencias para Egipto
Ese siglo incluye 65 goles y 35 asistencias. Ha alcanzado esa cifra a lo largo de 111 apariciones con los Faraones. Salah hizo su debut internacional en 2011 y ha permanecido como un habitual durante los últimos 15 años.
Aún está esperando un éxito tangible con Egipto, habiendo recogido importantes honores de manera regular a nivel de clubes. Salah está desesperado por romper esa sequía en 2026 y está desempeñando su papel, como capitán, en un intento de saborear la tan esperada gloria de la AFCON, habiendo sufrido anteriormente dos finales como subcampeón.
- AFP
Dónde se encuentra Salah en la lista de los más rápidos en alcanzar 100 contribuciones de gol
Salah logró lo que resultó ser el gol decisivo en una victoria por 3-2 en los cuartos de final sobre Costa de Marfil. Encontró el fondo de la red en el minuto 52 de ese enfrentamiento, con inspiración ofrecida cuando Egipto más lo necesitaba.
Salah a menudo ha cumplido con ese cometido para los Faraones. Ha alcanzado 100 contribuciones de gol en menos partidos de los que necesitaron los grandes de todos los tiempos Messi y Ronaldo para alcanzar la misma marca. Sin embargo, está detrás de dos íconos brasileños cuando se trata de los jugadores más rápidos en lograrlo.
Pelé necesitó solo 77 partidos, mientras que Neymar, quien es el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil, tardó 94. Salah ahora se sitúa justo por delante del poderoso delantero belga Romelu Lukaku (113) y la leyenda uruguaya Luis Suárez (116).
La superestrella argentina Messi, que sigue en plena forma y se espera que participe en el Mundial 2026 mientras Argentina busca defender la corona global que capturaron en Qatar 2022, alcanzó el centenar en 122 partidos y ahora tiene 115 goles a su nombre.
Ali Daei, quien fue el máximo goleador en el fútbol internacional masculino antes de que el eterno Ronaldo borrara su nombre de los libros de historia, registró 100 contribuciones de gol en 123 partidos para Irán.
Robert Lewandowski tardó 128 partidos con Polonia, mientras que el GOAT portugués Ronaldo y el delantero alemán Miroslav Klose, el máximo goleador en finales de la Copa del Mundo, requirieron 136 partidos cada uno para alcanzar un notorio centenar.
Salah se fijó como objetivo ser una leyenda de la CAN
Salah es una leyenda en su tierra natal, pero se le ha dicho que necesita ganar la Copa Africana de Naciones para convertirse en un ícono continental. El exestrella de Nigeria Jay-Jay Okocha ha dicho a Channel 4: “En África puedes ganar cualquier trofeo con tu club, si no ganas nada para tu nación, no te consideran una leyenda.
Su compatriota, el excentrocampista del Chelsea John Obi Mikel, añadió: “Este hombre aquí estará buscando poner su mano en este torneo porque no lo ha ganado. Puedes hablar de la Premier League y la Liga de Campeones, pero tiene que ganar la AFCON.”
Salah, que ha ganado títulos domésticos y continentales con el Liverpool, está contento con lo que ha visto de Egipto en su búsqueda de la AFCON. Dijo sobre la batalla contra la oposición marfileña: “Fue una victoria perfecta, pero como dije antes, estamos luchando por nuestro país.
“Esperemos pasar el próximo partido también, es contra un oponente difícil, pero daremos lo mejor de nosotros. Estamos luchando muy duro, puedes ver a los jugadores, nadie se está guardando nada. Solo estamos continuando.”
- Getty
Retraso en el regreso del Liverpool: Partidos que Salah se ha perdido
El progreso de Egipto a las semifinales de la Copa Africana de Naciones significa que el regreso de Salah a Merseyside se retrasará. Ya se ha perdido los encuentros con Tottenham, Wolves, Leeds, Fulham y Arsenal. Arne Slot no podrá contar con el prolífico extremo en un enfrentamiento de la FA Cup contra Barnsley el lunes.
La final de la AFCON está programada para el 18 de enero, lo que significa que Salah también se perderá una cita en casa con Burnley si Egipto logra una oportunidad por el máximo premio en Marruecos. Se hicieron preguntas sobre su futuro a nivel de club antes de salir en servicio internacional, habiendo lanzado un ataque explosivo contra Liverpool, pero se espera que cumpla al menos unos meses más de la extensión de contrato de dos años que firmó en abril de 2025.
