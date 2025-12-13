Mohamed Kader Meite: El imponente delantero adolescente del Rennes que ha captado la atención del Chelsea, Manchester United y PSG

Después de un comienzo rápido en la siguiente temporada con el equipo B, una irrupción en el primer equipo se veía inevitable, y cinco días después de firmar su primer contrato profesional con el club, Meite hizo su debut en un cameo de 10 minutos contra Toulouse en la Ligue 1 en noviembre de 2024. Eso no lo llevó a establecerse de inmediato, pero después del cambio de año fue una presencia regular en el equipo, incluso ganándose un puesto como titular contra el Paris Saint-Germain en marzo.

Marcaría sus dos primeros goles senior en partidos consecutivos contra Nantes en el derbi bretón y Lyon hacia el final de la campaña, antes de llevar a los U19 al triunfo en la prestigiosa Coupe Gambardella a finales de mayo, anotando un dramático gol ganador en el final contra Dijon. Sin embargo, es solo esta temporada que la gente ha comenzado a notar más ampliamente, incluyendo a sus admiradores en la Premier League.

Una incursión ganadora saliendo del banquillo en septiembre impulsó al joven delantero al centro de atención, al cambiar el rumbo del enfrentamiento de la Ligue 1 contra Lyon en 21 minutos. Con Rennes perdiendo 1-0, Meite ya había forzado una buena parada cuando provocó una falta que cambió el juego, obteniendo una tarjeta roja del exjugador del Liverpool Tyler Morton con un cuarto de hora restante.

Cinco minutos después, se convirtió en una molestia en el área para asistir al empate de Anthony Rouault, y en el tiempo de descuento forzó un gol en propia puerta para arrebatar la victoria, fijando a un defensor en la banda, girándose y lanzando un disparo desde un ángulo agudo que de alguna manera terminó en el fondo de la red tras tocar el poste y una doble desviación. Aún había tiempo para que el adolescente añadiera un gol merecidísimo, al elevarse para dirigir un cabezazo al fondo de la esquina inferior.

Este fue un cameo que exhibió todos los mejores atributos de Meite, con la actuación incluso haciéndose viral en las redes sociales.