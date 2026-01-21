MLS NEXT Pro
MLS NEXT Pro se expande a 30 clubes y adelanta su calendario para 2026
Inicio de temporada más temprano
MLS NEXT Pro presentó su calendario de la temporada 2026, que arrancará el 27 de febrero, el inicio más temprano en sus cinco años de historia. La campaña contará con 420 partidos distribuidos a lo largo de 30 semanas, con los 30 clubes disputando 28 encuentros cada uno, equilibrados entre casa y visitante. La temporada se jugará de manera continua durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, y el “Día de Decisión” está programado para el 20 de septiembre.
Connecticut United se une
La próxima temporada también dará la bienvenida a Connecticut United FC como el 30º club de la liga y tercer equipo independiente, sumándose a Carolina Core FC y Chattanooga FC. Connecticut United formará parte de la División Noreste de la Conferencia Este y disputará su primer partido en casa el 11 de abril. El equipo estará dirigido por Shavar Thomas, exveterano de la MLS e internacional jamaicano.
Red Bull II defiende el título
Los actuales campeones, Red Bull New York II, iniciarán la defensa de su título enfrentando a Columbus Crew 2, mientras que el fin de semana inaugural contará con 15 partidos en toda la liga. Además, MLS NEXT Pro albergará por primera vez un encuentro de temporada regular dentro de la MLS NEXT Cup, reforzando aún más el camino profesional para los jugadores jóvenes.
La vía de desarrollo crece
La liga continúa siendo una plataforma de lanzamiento para futuras estrellas, con más de 230 jugadores que hasta ahora han conseguido contratos con equipos de la MLS. El desarrollo de la infraestructura también sigue siendo una prioridad, con el próximo estreno del Mansfield Stadium para North Texas SC y el regreso de San Jose Earthquakes II a su identidad original en 2026.
