MLS NEXT Pro se expande a 30 clubes y adelanta su calendario para 2026

MLS NEXT Pro presentó su calendario de la temporada 2026, que arrancará el 27 de febrero, el inicio más temprano en sus cinco años de historia. La campaña contará con 420 partidos distribuidos a lo largo de 30 semanas, con los 30 clubes disputando 28 encuentros cada uno, equilibrados entre casa y visitante. La temporada se jugará de manera continua durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, y el “Día de Decisión” está programado para el 20 de septiembre.