La MLS presenta el calendario oficial de 2026 y revela cambios importantes para la nueva temporada

El partido inaugural en el Miami Freedom Park marcará el debut del nuevo estadio de 25,000 asientos, donde Inter Miami CF recibirá a Austin FC. Este recinto sustituye al DRV PNK Stadium como hogar permanente del club y ofrece instalaciones modernizadas, zonas de hospitalidad ampliadas y una ubicación privilegiada a pocos minutos del centro de la ciudad. La apertura del 4 de abril se perfila como una de las fechas más importantes del calendario de la MLS 2026.

Miami Freedom Park será además el primero de tres nuevos estadios de la MLS que abrirán en años consecutivos, seguido por el Etihad Park de NYCFC en 2027 y el nuevo estadio del Chicago Fire FC, ubicado en el corazón de la ciudad, en 2028.