'Mis ánimos se desplomaron' - Antoine Griezmann revela el dolor 'mental' por el colapso del Atlético de Madrid en La Liga y la Champions League mientras el delantero francés aspira a ganar 'más' tras renovar contrato

El máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, Griezmann, ha hablado con franqueza sobre el impacto psicológico de la caída de su equipo durante los cruciales meses finales de la temporada pasada. Hablando con AS, el delantero de 34 años admitió que el desvanecimiento del desafío del Atlético tanto en La Liga como en la Liga de Campeones en marzo lo afectó profundamente. El equipo de Diego Simeone llegó al mes en la cima de la tabla de la liga española con una ventaja de dos puntos sobre Barcelona y Real Madrid. También se preparaban para una eliminatoria de octavos de final contra sus rivales de ciudad en la Liga de Campeones. Desafortunadamente para los Rojiblancos, su temporada se derrumbó en poco más de dos semanas. Perdieron 2-1 ante Madrid en el partido de ida antes de sufrir un golpe en la liga al caer ante Getafe por el mismo marcador. A pesar de un fuerte partido de vuelta contra el Real, fueron derrotados en una controvertida tanda de penales. Cuatro días después, perdieron ante el Barcelona y luego empataron con el Espanyol. Al final de marzo, estaban fuera de la Liga de Campeones y nueve puntos detrás del eventual campeón de La Liga, Barcelona.

"Fue muy duro para mí mentalmente", reveló Griezmann. "Porque tenía mucha esperanza, tantos sueños, y marzo no fue un buen mes para nadie; perdimos La Liga y la Liga de Campeones. Y mi ánimo se desplomó, me dolió mucho mentalmente, y eso afectó mi juego más adelante."

Griezmann confesó que este "dolor mental" lo distrajo de su búsqueda individual de su gol número 200 para el club, un hito que finalmente logró. "No estaba abrumado, pero es cierto que se sintió como un proceso largo. Especialmente el año pasado al final de la temporada, cuando no estaba enfocado en perseguirlo", explicó. "Cuando llegó el gol 200 y me acerqué, al final los goles simplemente llegaron."