'Mis ánimos se desplomaron' - Antoine Griezmann revela el dolor 'mental' por el colapso del Atlético de Madrid en La Liga y la Champions League mientras el delantero francés aspira a ganar 'más' tras renovar contrato
El máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, Griezmann, ha hablado con franqueza sobre el impacto psicológico de la caída de su equipo durante los cruciales meses finales de la temporada pasada. Hablando con AS, el delantero de 34 años admitió que el desvanecimiento del desafío del Atlético tanto en La Liga como en la Liga de Campeones en marzo lo afectó profundamente. El equipo de Diego Simeone llegó al mes en la cima de la tabla de la liga española con una ventaja de dos puntos sobre Barcelona y Real Madrid. También se preparaban para una eliminatoria de octavos de final contra sus rivales de ciudad en la Liga de Campeones. Desafortunadamente para los Rojiblancos, su temporada se derrumbó en poco más de dos semanas. Perdieron 2-1 ante Madrid en el partido de ida antes de sufrir un golpe en la liga al caer ante Getafe por el mismo marcador. A pesar de un fuerte partido de vuelta contra el Real, fueron derrotados en una controvertida tanda de penales. Cuatro días después, perdieron ante el Barcelona y luego empataron con el Espanyol. Al final de marzo, estaban fuera de la Liga de Campeones y nueve puntos detrás del eventual campeón de La Liga, Barcelona.
"Fue muy duro para mí mentalmente", reveló Griezmann. "Porque tenía mucha esperanza, tantos sueños, y marzo no fue un buen mes para nadie; perdimos La Liga y la Liga de Campeones. Y mi ánimo se desplomó, me dolió mucho mentalmente, y eso afectó mi juego más adelante."
Griezmann confesó que este "dolor mental" lo distrajo de su búsqueda individual de su gol número 200 para el club, un hito que finalmente logró. "No estaba abrumado, pero es cierto que se sintió como un proceso largo. Especialmente el año pasado al final de la temporada, cuando no estaba enfocado en perseguirlo", explicó. "Cuando llegó el gol 200 y me acerqué, al final los goles simplemente llegaron."
- AFP
El delantero francés apunta a 'más' tras la renovación de contrato
A pesar de haber consolidado ya su legado en el Atlético con 203 goles en 461 partidos y de haber superado al legendario Luis Aragonés, Griezmann no tiene intención de acomodarse en sus laureles. Habiendo renovado recientemente su contrato hasta 2027, está impulsado por el deseo de lograr incluso "más" con el club que considera su hogar.
"Quiero más: La Liga, la Copa del Rey, la Liga de Campeones con el Atlético", añadió. Explicando su decisión de extender su contrato anticipadamente, Griezmann declaró: "Porque quiero más. Todavía me quedan muchos minutos por jugar, muchas piernas y fuerza mental para jugar y ser alguien importante en el club. Y sé que tengo que demostrar eso a todos, y todavía quiero ser aún más importante".
Griezmann también reconoció su papel cambiante dentro del equipo de Simeone esta temporada, donde ha sido rotado con más frecuencia. "Al fin y al cabo, siempre quieres jugar. Pero entiendo que tengo que ser profesional, que tengo que ser un ejemplo para todos mis compañeros y luego demostrarle al entrenador que aún estoy listo para jugar, que tengo todo lo que necesito para jugar y ganarme un lugar en el once titular", dijo.
Hasta ahora, en la temporada 2025-26 de La Liga, ha hecho 12 apariciones, anotando cuatro goles.
Redención en la Liga de Campeones y persuadiendo a Julián Álvarez
Una parte significativa de la motivación de Griezmann proviene del deseo de ganar finalmente la Liga de Campeones con el Atlético y expiar su penalti fallado en la final de 2016 contra el Real Madrid en Milán. Perdiendo 1-0 en San Siro, Griezmann tuvo la oportunidad de igualar para su equipo poco después del reinicio, pero vio su esfuerzo golpear el travesaño. El partido terminó 1-1, pero el Atlético perdió en los penales, aunque Griezmann anotó el suyo en esa ocasión.
"Sí, siempre piensas en ello", admitió sobre el fallo. "La espina del penalti en Milán permanecerá hasta que gane la Liga de Campeones con el Atlético."
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Griezmann y el Atlético de Madrid?
Griezmann intentará traducir su renovada determinación en actuaciones sobre el campo mientras el Atlético de Madrid persigue el éxito en La Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. A pesar de las especulaciones en curso que lo vinculan con un futuro movimiento a la MLS, que él reconoce como un "sueño" y "objetivo", su enfoque inmediato permanece firmemente en el Atlético. Con su contrato ahora vigente hasta 2027, el delantero francés ha comprometido su futuro a corto y mediano plazo con el club, con el objetivo de añadir más títulos a su colección y solidificar aún más su estatus legendario en el Metropolitano.