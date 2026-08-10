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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Miretti, un futuro lejos de la Juventus: aparece la Lazio

Juventus
Lazio
F. Miretti

La Lazio está interesada en el centrocampista, pero hay distancia en la fórmula

Fabio Miretti sigue entre los jugadores con el futuro en el aire en la Juventus. El centrocampista de la generación de 2003 no entra entre las primeras opciones de Luciano Spalletti y la Juventus estaría dispuesta a valorar su venta, tanto para hacer caja como para incluirlo en posibles operaciones de llegada.



  • Según informa Il Messaggero, en las últimas horas la Lazio habría dado un paso al frente, en busca de un sustituto para el lesionado Danilo Cataldi. El club biancoceleste estaría interesado en Miretti con la fórmula de la cesión.


    Una solución que, sin embargo, no convence plenamente a la Juventus: la prioridad sigue siendo un traspaso a título definitivo, o bien una cesión con obligación de compra al término de la temporada. Por ahora, por tanto, las posiciones de ambos clubes parecen distantes.


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