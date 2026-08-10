Miretti, un futuro lejos de la Juventus: aparece la Lazio

Según informa Il Messaggero, en las últimas horas la Lazio habría dado un paso al frente, en busca de un sustituto para el lesionado Danilo Cataldi. El club biancoceleste estaría interesado en Miretti con la fórmula de la cesión.





Una solución que, sin embargo, no convence plenamente a la Juventus: la prioridad sigue siendo un traspaso a título definitivo, o bien una cesión con obligación de compra al término de la temporada. Por ahora, por tanto, las posiciones de ambos clubes parecen distantes.



