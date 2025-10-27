Getty Images Sport
Milan solicita a Mauricio Pochettino no convocar a Christian Pulisic mientras se recupera de su lesión
Pulisic cerca de regresar mientras continúa su rehabilitación de la lesión
El AC Milan mantiene conversaciones con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para pedir que Christian Pulisic no sea convocado por la USMNT de Mauricio Pochettino, según informa Calciomercato. Los rossoneri buscan gestionar la fase final de recuperación del extremo en las instalaciones del club antes del crucial derbi contra el Inter tras el parón internacional.
El regreso de Pulisic se considera fundamental para Allegri, quien atraviesa supuestamente una relación tensa con Santiago Giménez. El extremo de 27 años se recupera de un desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho, lesión sufrida durante un amistoso internacional contra Australia.
Aunque el pronóstico inicial estimaba una baja de 20 días, la recuperación podría adelantarse ligeramente. Pulisic se perderá seguro el próximo partido de Serie A del Milan contra el Atalanta en Bérgamo, pero podría estar disponible para el duelo en San Siro frente a la Roma el domingo. Si el club considera que ese encuentro llega demasiado pronto, su regreso se prevé seguro para el siguiente partido contra el Parma.
- Getty
Pulisic ofrece actualización mientras el Milan busca exención del USMNT
El propio Christian Pulisic confirmó que su recuperación avanza bien en una reciente publicación en redes sociales, disipando temores sobre una ausencia prolongada.
"Han sido un par de semanas difíciles, pero mi recuperación va genial, y no puedo esperar para volver", escribió el extremo estadounidense.
Con Pulisic aún lejos de alcanzar el 100 % antes del parón internacional, el AC Milan inició gestiones con la Federación de EE. UU. Según Gazzetta dello Sport, el club solicitó que el jugador sea excluido de la convocatoria para los próximos amistosos contra Paraguay y Uruguay.
Al menos, el Milan espera que Pochettino excuse a Pulisic del segundo amistoso contra Uruguay, que se jugará en Nueva Jersey. La prioridad del club es el Derby della Madonnina contra el Inter, programado para el primer fin de semana después del parón. Contar con Pulisic para un bloque completo de entrenamientos se considera clave para su preparación.
El ataque ideal de Allegri se ve afectado por los problemas de Giménez, Pulisic y Leao
El regreso de Pulisic es considerado por Allegri como la pieza clave para resolver el “problema del delantero” del Milan. Según Calciomercato, la relación entre Allegri y Santiago Giménez atraviesa un “mínimo histórico”, con el internacional mexicano jugando más por falta de alternativas que por decisión táctica.
El técnico ha buscado desplegar su dúo atacante ideal formado por Pulisic y Leao, pero la temporada se ha visto truncada por lesiones consecutivas de ambos. Antes de lesionarse, Pulisic mostraba un gran nivel, sumando cuatro goles y dos asistencias en seis partidos de Serie A.
- Getty Images
¿Qué sigue para Pulisic y el Milan?
Mientras Pulisic se centra en su recuperación, el Milan deberá afrontar su choque de mitad de semana contra el Atalanta sin él. Todas las miradas estarán puestas en su posible disponibilidad para el partido frente a la Roma y en la decisión que tome el entrenador de la USMNT, Pochettino.
Una exención de los compromisos internacionales supondría un gran alivio para Allegri, quien busca finalmente alinear su ataque ideal de cara al exigente derbi contra el Inter.
