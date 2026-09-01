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Tomori MilanGetty
Gianluca Minchiotti

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Milan, se abre la vía Fulham para Tomori

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F. Tomori

El defensa inglés está apartado del primer equipo y busca equipo

En el capítulo de salidas del AC Milan, uno de los nombres a seguir más de cerca en estas últimas horas de mercado es el de Fikayo Tomori. El defensa inglés, nacido en 1997, no entra en los planes de Ruben Amorim y su futuro podría estar lejos del club milanista. Entre las opciones surgidas en las últimas horas, según Sportmediaset, está la que conduce al Fulham, dispuesto a valorar seriamente la oportunidad de devolver a Inglaterra al central del AC Milan.


La situación está, por tanto, en evolución y el final del mercado podría traer una aceleración repentina. De hecho, Tomori está actualmente fuera de la plantilla y su continuidad en Milán parece de todo menos asegurada. El Fulham representa en este momento una de las vías que hay que seguir con mayor atención, en un escenario en el que podrían producirse nuevos contactos precisamente en la recta final de la sesión.


  • Para el Milan se trataría de una venta importante, teniendo en cuenta el recorrido realizado por el defensa en el club. Llegado en 2021 procedente del Chelsea, Tomori se ha consolidado progresivamente como uno de los protagonistas de la zaga milanista. Con la camiseta del Milan ha sumado hasta ahora 214 partidos y 7 goles, levantando el Scudetto de 2022 y la Supercopa Italiana de 2024.


    Tomori puede volver a la Premier League, con el Fulham interesado y listo para valorar la operación. Los contactos y los posibles cruces de última hora serán decisivos para entender si el defensa inglés se despedirá definitivamente del Milan.

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