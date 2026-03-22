Milán, ¿qué se sabe de Gerard Martín?

A la espera de saber qué posición ocupará al final de la temporada y si se alcanzará el objetivo fijado de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA, el Milan empieza a sentarse a la mesa de las valoraciones y a estudiar cuáles podrían ser los fichajes adecuados para reforzar la plantilla rossonera de cara a la próxima temporada, que desde las altas esferas del club de Via Aldo Rossi se espera que coincida con el regreso a la máxima competición europea.

Entre los diversos perfiles apuntados en la libreta, hay que prestar atención a la pista que lleva a Gerard Martín, que, sin embargo, será más compleja de lo previsto.