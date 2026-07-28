Soulé gana 2,5 millones de euros netos por temporada, un salario en línea con los parámetros económicos del Milan. Que está buscando un mediapunta zurdo, que pueda completar la parcela ofensiva junto a Pulisic y Nkunku, ambos seguidos por la Roma pero no en venta.

El agente del jugador, Martin Guastadisegno, a finales de junio en el Corriere dello Sport había rechazado los rumores de mercado: «Todos los rumores sobre ofertas por él no son ciertos y obviamente no podemos rechazar una propuesta que no se nos ha hecho. Nada de Arabia y de 10 millones rechazados. He recibido muchas llamadas en estas semanas, he hablado con varios equipos, pero nadie ha dado un paso al frente de manera concreta y así nosotros no vamos a ninguna parte. Soulé es un patrimonio de la Roma. Y si alguien desde dentro deja salir todos estos rumores, solo le hace daño a Matias, un profesional ejemplar que a esta camiseta le ha dado todo»