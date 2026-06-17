Milán: Ozek espera una llamada para ser director deportivo

Tras fracasar las negociaciones con Krosche y Hardung, el Milan reanuda la búsqueda de candidatos para reestructurar la dirección tras la destitución de Tare y Furlani. La opción que cobra fuerza es Devin Ozek, joven alemán de origen turco. Formado en la cantera del Bayer Leverkusen, donde contribuyó a ganar la Bundesliga, su paso posterior por el Fenerbahce no fue brillante.