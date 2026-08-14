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Athekame MilanGetty Images
Francesco Guerrieri

Traducido por

Milan, oficial el traspaso de Athekame al Lyon

El extremo suizo deja el AC Milan y se marcha a Francia en calidad de cedido sin opción de compra

Muchos descartes en el Milan, que en las últimas semanas de mercado también será protagonista en el capítulo de salidas. Ruben Amorim ha señalado a los jugadores que para él pueden salir y la directiva trabajará para encontrarles acomodo. Distinta es la situación ligada a Zachary Athekame, el extremo suizo llegado hace un año y en quien el Milan cree de cara al futuro. Teniendo en cuenta los pocos minutos de los que ha disfrutado hasta ahora, sin embargo, han decidido enviarlo a préstamo y en estos minutos han oficializado su traspaso al Lyon: “AC Milan comunica haber cedido temporalmente los derechos deportivos del futbolista Zachary Athekame alOlympique Lyonnais.

El Club desea a Zachary las mayores satisfacciones para la continuación de la Temporada Deportiva”.