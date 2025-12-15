Milan no se rinde con Mike Maignan y prepara negociaciones pese al interés de Chelsea y Juventus

El director deportivo del AC Milan salió al paso para enfriar la creciente especulación en torno al futuro de su portero estrella. El internacional francés atraviesa un momento clave de su carrera: su contrato expira al final de la temporada y su continuidad aún no está definida. Esta situación no ha pasado desapercibida para la élite del fútbol europeo, con clubes de la Premier League como el Chelsea y un rival directo en la Serie A como la Juventus siguiendo de cerca los acontecimientos.

Chelsea ha mostrado admiración desde hace tiempo por Maignan, en su búsqueda de un guardameta de primer nivel que se consolide como su número uno a largo plazo. Por su parte, la Juventus ve en el francés una posible oportunidad de mercado para reforzarse y, de paso, debilitar a un competidor directo. Sin embargo, en la previa del duelo ante Sassuolo, Igli Tare se mostró firme y confiado. Subrayó la sólida relación entre el club y el jugador y dejó entrever que, aunque las conversaciones económicas aún no han entrado en su fase definitiva, existe una voluntad mutua de seguir juntos.

“¿La renovación de Maignan? Nunca hemos hablado de cifras”, explicó Tare ante los medios. “Hablar de Mike es fácil: es un chico extraordinario y un gran líder.

“Le gusta estar en Milán y al Milan le gusta que esté aquí. Ahora pensemos en el partido y luego hablaremos de eso”.