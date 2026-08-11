Mike Maignan y el malestar en AC Milan? Entre el regreso aplazado, los rumores sobre su descontento en el AC Milan y ahora el interés del club árabe, no está siendo un verano fácil para el capitán del AC Milan, que se perdió la semifinal del Mundial contra España.
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Milan, ¿malestar de Maignan? El Al Nassr de CR7 lo intenta
VERANO MOVIDO
El decepcionante final de la pasada temporada y la ausencia en el funeral de Franco Baresi para seguir de vacaciones al otro lado del mundo, el regreso a Milanello aplazado del 12 al 16 de agosto y ahora el interés del Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Todo ello en el verano del adiós a Massimiliano Allegri y a su entrenador de porteros, Claudio Filippi, con quien la relación era idílica.
El Al Nassr se lo piensa
Maignan, a pesar de la renovación de contrato firmada a finales de enero y del brazalete de capitán, empezó de inmediato a mirar a su alrededor: el acuerdo con el Milan es hasta 2031 con un salario a la altura del de Rafa Leao, es decir, en torno a los 7 millones de euros bonus (fáciles) incluidos. Pero en Arabia Saudí, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo está buscando un nuevo número uno en lugar de Bento. El club milanista no quiere elevar el tono y Amorim cuenta con él, pero tampoco tenerlo en la plantilla descontento: después de Ferragosto se sabrá más.
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