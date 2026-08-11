Maignan, a pesar de la renovación de contrato firmada a finales de enero y del brazalete de capitán, empezó de inmediato a mirar a su alrededor: el acuerdo con el Milan es hasta 2031 con un salario a la altura del de Rafa Leao, es decir, en torno a los 7 millones de euros bonus (fáciles) incluidos. Pero en Arabia Saudí, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo está buscando un nuevo número uno en lugar de Bento. El club milanista no quiere elevar el tono y Amorim cuenta con él, pero tampoco tenerlo en la plantilla descontento: después de Ferragosto se sabrá más.



