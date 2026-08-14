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grafica maignan milan CM 2.1 desktopGetty Images

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Milan, Maignan críptico en las redes sociales: "No puedes controlar las palabras de los demás"

AC Milán

Desde las vacaciones prolongadas llega una publicación de Instagram por parte del capitán del Milan, esperado para el 16 de agosto pero en el centro de las conversaciones del mercado.


Mike Maignan vuelve a publicar en redes sociales, compartiendo varias imágenes de sus vacaciones en unos días en los que sigue muy viva la polémica por su regreso aplazado a Milán. El portero y capitán del Milan acompaña todo con la frase: "On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal", una barra de la canción "Rich Porter" del rapero francés Ninho. La letra de la canción es decididamente explícita, llena de referencias a la criminalidad y a la vida de la calle. El tema principal es el de una vida hecha de droga, dinero, violencia, riesgo y paranoia, contrapuesta al deseo de llegar a la cima y, probablemente, dejarlo todo atrás.




  • CRÍPTICO

    La frase elegida de Maignan adquiere un poco de sentido y contexto, ya que traducida literalmente no habría quedado clara. Se puede adaptar como: "Asumimos montañas de riesgos, pero una vez llegados a la cima, cuánto se sufre". A los aficionados y a los lectores les toca interpretarla".

    • Anuncios

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