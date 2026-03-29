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Gabriele Stragapede

Traducido por

Milán, lo que se sabe sobre la lesión de rodilla de Rabiot

AC Milán
France
A. Rabiot

El club rossonero está al tanto del estado de su jugador: esto es lo que se filtra.

Una noticia que mantiene en vilo a todo el entorno y al mundo del Milan. A lo largo del día de hoy, Adrien Rabiot no ha participado en la sesión de entrenamiento habitual junto al resto de sus compañeros durante la concentración con la selección francesa, debido a un golpe en la rodilla que le impedirá disputar el partido amistoso contra Colombia, que se disputará en Maryland a las 21:00 horas.

El centrocampista francés permanecerá en reposo tras el golpe sufrido en la rodilla y luego podrá regresar a Milán para evaluar con exactitud cuál es su estado real.

  • LAS PALABRAS DE DESCHAMPS

    El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, explicó en rueda de prensa los motivos por los que decidió dejar en el banquillo al excentrocampista de la Juventus y actual número 12 del AC Milan: «Rabiot, por precaución, no participa en el entrenamiento porque ha recibido un golpe en la rodilla».

    Por lo tanto, nada de entrenamiento de puesta a punto y participación en el amistoso cancelada para el francés.

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  • MILÁN TRANQUILO

    La noticia del entrenamiento individual del jugador francés, como ya se ha dicho, ha generado cierta inquietud en el entorno rossonero. Sin embargo, según nos han informado nuestros colegas de MilanNews y según filtran fuentes cercanas al club de la Via Aldo Rossi, el Milan no está preocupado por el golpe que ha recibido Rabiot en la rodilla.

    La decisión de que entrene por su cuenta con la selección francesa se tomó por pura precaución y, aunque está plenamente informado de su situación y de su estado, el Milan esperará ahora el regreso del jugador a Milán, con la primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Allegri en Milanello prevista para el miércoles por la tarde, como preparación para el gran duelo contra el Nápoles.

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