Milan-Lecce cierra la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027. En San Siro, a partir de las 20.45, se enfrentan dos equipos que atraviesan momentos diferentes. El AC Milan no gana desde hace 4 partidos entre la liga y la Europa League y llega tras la dura derrota europea ante el Benfica. El conjunto salentino, en cambio, logró su segunda victoria en este arranque ante el Monza y busca más puntos para la salvación.
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Milan-Lecce, EN DIRECTO
MILAN-LECCE: POSIBLES ALINEACIONES Y LA FICHA DEL PARTIDO
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Ent. Amorim
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Ent. Di Francesco
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