Milan-Lecce, EN DIRECTO

Milan-Lecce cierra la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027. En San Siro, a partir de las 20.45, se enfrentan dos equipos que atraviesan momentos diferentes. El AC Milan no gana desde hace 4 partidos entre la liga y la Europa League y llega tras la dura derrota europea ante el Benfica. El conjunto salentino, en cambio, logró su segunda victoria en este arranque ante el Monza y busca más puntos para la salvación.







