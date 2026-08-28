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Milan, la idea es Omari Hutchinson, del Nottingham Forest

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O. Hutchinson

Un nombre nuevo para el ataque del Milan. Según escribe el Daily Mail el AC Milan ha puesto sus ojos en Omari Hutchinson, mediapunta de la generación de 2003 que milita en el Nottingham Forest. Formado entre el Chelsea y el Arsenal, en su carrera también ha vestido la camiseta del Ipswich Town. Está en el Forest desde el año pasado y en la última temporada ha sumado 42 partidos, 1 gol y 8 asistencias entre la Premier League, las copas nacionales y la Europa League

  • Milan, idea Hutchinson del Nottingham Forest

    El año pasado se trasladó al City Ground por 37,5 millones de libras. Según el Daily Mail , el Milan valora una cesión con obligación de compra, aunque por el momento no se han dado a conocer las cifras. Hutchinson es un mediapunta zurdo que puede jugar por toda la banda o por detrás del delantero.


    Los rumores llegados desde Inglaterra han sido confirmados por Sky Sport , que ha informado de que, en estas horas, el Milan ha pedido información por el extremo de la generación 2003 del Nottingham Forest. En definitiva, el Milan está haciendo un intento y también ha habido contactos con el agente del jugador.

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