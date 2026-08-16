Ardon Jashari, centrocampista del Milan, habló tras la victoria por 4-2 lograda por el AC Milan en un amistoso contra el Manchester United. Estas fueron sus palabras, tal y como recoge Gazzetta.it: "¿Si estoy contento con mi actuación? Sí, estoy contento también por la victoria y por la actuación del equipo. Creo que vamos por el buen camino y que nos estamos expresando bien como grupo. Pero también creo que tenemos que mejorar algunos detalles porque la temporada será larga. En cualquier caso, hemos dado un paso adelante hacia la manera en que queremos jugar".
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Milan, Jashari: «Modric y yo podemos jugar uno al lado del otro»
EL JUEGO DE AMORIM
El suizo, nacido en 2002, prosiguió: «¿Por primera vez se vio el fútbol que quiere Amorim? Sí, creo que se vio. Cada día que estamos juntos, en los entrenamientos y en los partidos, podemos mejorar cosas y nos esforzamos por hacerlo. Sabemos cómo quiere jugar el entrenador y, aunque naturalmente no puedes ponerlo en práctica exactamente de un día para otro, nos esforzamos para que eso ocurra. Hemos dado un paso adelante en cuanto al estilo con el que queremos jugar, pero creo que debemos mejorar algunos detalles, con y sin balón. Pero vamos por el buen camino. Ahora tenemos que seguir así y tenemos que creer todos juntos, como equipo».
Junto a Modric
Y por último, sobre la posibilidad de jugar junto a Modric en el centro del campo del AC Milan: «Es una decisión del entrenador, pero creo que, naturalmente, jugar con Luka es fantástico. Es uno de los mejores jugadores del mundo y compartir el campo con él es increíble. Juntos jugamos 30 minutos contra el Inter y creo que ahí vimos que también podemos jugar uno al lado del otro. Veremos qué decidirá el entrenador, pero no digo que no a jugar junto a Luka. Al contrario...».
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