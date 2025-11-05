Getty Images Sport
Milan e Inter cierran la compra de San Siro por 197 millones de euros
Histórico traspaso pone fin a 77 años de propiedad municipal
Por primera vez en casi ocho décadas, San Siro, uno de los estadios más históricos del fútbol, ya no pertenece a la ciudad de Milán. El 5 de noviembre, AC Milan e Inter completaron de manera conjunta la adquisición del estadio y del terreno circundante por 197 millones de euros, poniendo fin a la propiedad municipal que se remontaba a 1947.
La transacción, aprobada por el Ayuntamiento a finales de septiembre, se finalizó antes de lo previsto tras asegurar ambos clubes las garantías financieras necesarias. El acuerdo también incluye el complejo inmobiliario adyacente, lo que permitirá a los gigantes milaneses planificar una moderna arena de 71,500 asientos al oeste del sitio actual. Esta compra marca el inicio de una nueva era para el fútbol italiano.
Durante mucho tiempo considerado un relicto de la edad de oro de la Serie A, el San Siro, también conocido como Stadio Giuseppe Meazza, está listo para dar paso a un ambicioso proyecto de reurbanización liderado por los arquitectos Sir Norman Foster y David Manica, el mismo dúo responsable del Estadio Wembley de Londres.
- AFP
Confirmación oficial y declaraciones conjuntas de los clubes
El Municipio de Milán confirmó la transferencia mediante un comunicado oficial el martes por la mañana, en el que se indica: "El acto notarial relativo a la venta del complejo inmobiliario que incluye el estadio Giuseppe Meazza, clasificado dentro del actual Plan de Gestión del Suelo como la 'Función Urbana Mayor de San Siro', fue firmado hoy por el Municipio de Milán y la empresa Stadio San Siro S.p.A., tras la propuesta presentada por AC Milan S.p.A. y FC Internazionale Milano S.p.A., en virtud del art. 4, párrafo 13, del Decreto Legislativo n.º 38 del 28 de febrero de 2021 (‘Ley de Estadios’)."
Poco después, AC Milan e Inter emitieron un comunicado conjunto celebrando el histórico acuerdo: "La construcción del nuevo estadio y el proyecto de regeneración urbana del área de San Siro representan un nuevo capítulo para la ciudad de Milán y para ambos clubes. Este importante hito refleja las ambiciones compartidas de AC Milan e Inter, y de sus respectivos propietarios, RedBird y fondos gestionados por Oaktree, para un éxito deportivo a largo plazo y para una inversión que generará valor y apoyará el crecimiento sostenible de ambos clubes."
Mientras tanto, los clubes continuarán compartiendo el actual San Siro hasta que se complete la construcción del nuevo estadio, prevista tentativamente antes de la Eurocopa 2032.
Investigación sobre manipulación de licitaciones ensombrece venta histórica
Aunque ambos clubes celebran su adquisición conjunta, la transacción ha atraído el escrutinio de la Fiscalía de Milán, que investiga una posible manipulación de ofertas durante el proceso de venta.
Según Tuttosport, el promotor Claudio Trotta, cofundador del Comité Si Meazza, fue interrogado esta semana por los fiscales. Trotta asegura que él y varios socios fueron impedidos de presentar una oferta competitiva debido al corto plazo impuesto por el municipio. En una carta abierta al alcalde Giuseppe Sala, alegó que “a los consorcios alternativos nunca se les dio una oportunidad justa para participar”, lo que ha generado dudas sobre la transparencia en una de las transacciones de infraestructura deportiva más importantes de Italia.
Por su parte, los funcionarios de la ciudad niegan cualquier acto ilícito, insistiendo en que la venta se llevó a cabo “de acuerdo con todos los requisitos legales y procedimentales”. La investigación continúa en curso y no se han presentado cargos formales hasta el momento.
- getty
El próximo capítulo de San Siro y las esperanzas de resurgimiento de la Serie A
Una vez que comience la construcción, el nuevo estadio, diseñado por Foster + Partners y MANICA Architecture, tendrá capacidad para aproximadamente 71,500 espectadores, unos 4,000 menos que el actual San Siro. El proyecto contempla amplias zonas verdes, áreas comerciales, oficinas y espacios de ocio, formando parte de un plan más amplio de regeneración urbana para todo el distrito.
Se espera que la nueva arena sea uno de los cinco estadios de Italia para la Eurocopa 2032, que el país coorganizará con Turquía. Mientras tanto, el San Siro seguirá acogiendo eventos importantes, incluida la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, antes de que comience su demolición parcial.
Para AC Milan e Inter, esta inversión va más allá de la propiedad: se trata de recuperar la relevancia global de la Serie A. Una vez hogar de los mejores jugadores del mundo, el fútbol italiano ha vivido en las últimas dos décadas un lento declive, quedándose atrás de la Premier League y La Liga, tanto en finanzas como en compromiso de los aficionados.
Ahora, los rivales milaneses esperan que un nuevo súper estadio de propiedad privada simbolice un futuro moderno y sostenible, y marque el regreso a la grandeza de los años 90 y 2000, cuando el San Siro era el corazón palpitante del fútbol mundial.
Anuncios