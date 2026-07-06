Milán: el Coventry pregunta por Loftus-Cheek y Tomori

Ruben Amorim tiene claras sus ideas de juego para el Milan y los jugadores que se ajustan a su filosofía. Hay sintonía con el propietario, Gerry Cardinale, y los primeros movimientos del mercado lo confirman. En la primera fase, el club de la via Aldo Rossi ha anunciado la llegada de Gonçalo Ramos, procedente del PSG, y negocia el fichaje de Mario Gila, de la Lazio. Después, el grupo estratégico buscará colocar en el mercado a quienes no encajen en los planes. Destacan Loftus-Cheek y Tomori, con contrato hasta 2027.