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grafica pulisic usa milan 2026Getty Images

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Milán, de Ramos a Pulisic: el calendario de regreso de los internacionales

AC Milán

Sky Sport ofrece el calendario de regreso de los jugadores del Milan que participan con la selección nacional en el Mundial

El nuevo Milan de Ruben Amorim se entrena en Milanello para la temporada 2026/2027. Con lesionados, jugadores de vacaciones y los que aún están en el Mundial, el plantel aún no está completo. Mientras llegan las estrellas, el exjugador del Manchester United aprovecha para probar a jóvenes como Comotto, Ossola, Cissè, Camarda, Guernier y Kostic.

  • EL PROGRAMA DE REGRESOS A MILANELLO

    Sky Sport ha publicado el calendario de regreso de los jugadores ausentes:


    Estupinan: 24 de julio en Milanello
    ; Giménez y Pulisic: 29 de julio en Milanello (lesionados
    ); GonçaloRamos y Leão: 29 de julio en Perth
    ; DeWinter, Jashari y Saelemaekers: 2 de agosto en Perth
    ; Maignan y Rabiot: 12 de agosto en Milanello.

    Maignan y Rabiot, que esta noche jugarán la semifinal contra España, regresarán a mediados de agosto, ya que disputarán una final. Aún se desconoce si será la final principal o la del tercer y cuarto puesto, pero su vuelta coincidirá con la primera jornada de Liga, el 23 de agosto a las 20:45, con el Torino-Milan.

    Giménez y Pulisic, lesionados en el Mundial, regresarán a finales de julio para recuperarse en Milanello. El resto se irá incorporando durante el viaje a Australia para los amistosos. El caso de Modric es distinto: está sin contrato, pero si renueva con el Milan, como parece, regresará a finales de julio.

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  • CALENDARIO DE PARTIDOS AMISTOSOS Y CONVOCATORIA ACTUAL


    Celtic-Milán: sábado 25 de julio, Celtic Park, Glasgow. Milán-Inter: miércoles 5 de agosto, Optus Stadium, Perth
    . Chelsea-Milán: domingo 9 de agosto, Gelora Bung Karno Stadium, Indonesia
    . Manchester United-Milán: sábado 15 de agosto, Tarczynski Arena, Breslavia.



    PORTEROS: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
    . DEFENSAS: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori
    CENTROCAMPISTAS: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
    DELANTEROS: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi

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