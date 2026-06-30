Milán confirma a Gonçalo Ramos como su nuevo ‘9’

COMUNICADO OFICIAL: GONÇALO RAMOS





El AC Milan ha adquirido de forma definitiva los derechos deportivos del delantero portugués Gonçalo Matias Ramos, procedente del Paris Saint-Germain FC. El jugador ha firmado un contrato con el club rossonero hasta el 30 de junio de 2031.





Nacido el 20 de junio de 2001 en Olhão, se formó en las categorías inferiores del Olhanense y del Benfica, donde debutó como profesional en 2019. Con el Benfica superó las 100 apariciones oficiales y marcó 41 goles, lo que lo consolidó como una de las mayores promesas de Portugal y contribuyó a la conquista de la Primeira Liga 2022/23.





En verano de 2023 fichó por el París Saint-Germain, donde ganó tres Ligue 1, dos Copas de Francia, tres Supercopas de Francia, dos Champions, una Supercopa de la UEFA y una Copa Intercontinental de la FIFA, con 45 goles en 131 partidos.





En noviembre de 2022 debutó con la selección absoluta de Portugal, con la que ha disputado dos Copas del Mundo de la FIFA y conquistado la Liga de Naciones de la UEFA 2024/25.





El AC Milan le da la bienvenida y le desea los mayores éxitos con la camiseta rossonera.