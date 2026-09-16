Milan-Benfica, las notas de CM: Amorim, mal, nota 5. Bartesaghi y Ramos decepcionan

Maignan 6: aprobado con asterisco para el capitán del AC Milan, que no tiene ninguna responsabilidad en los dos goles encajados pero que, al mismo tiempo, no pasa de lo ordinario.

Terracciano 5: inicio tímido, quizá también acusado por algo de emoción en su debut europeo. Sudakov y Kaminski están muy inspirados y se dan un festín a menudo por su zona en los primeros veinte minutos. Va creciendo y también exige a Trubin en el 27' con una buena conclusión desde 30 metros. (desde el 46' Gila5,5: no fue una entrada al campo para contarles a los nietos en el caso del defensa español: algún error de más en la salida de balón y también un nerviosismo demasiado evidente)

De Winter 5,5: cumple incluso con orden las tareas que le corresponden, quitándole espacio y tiempo a la disponibilidad de Duran. Pero cuando se disfraza de atacante manda a la grada un penalti en movimiento que todavía clama venganza.

Pavlovic 6: en su total y habitual anarquía táctica se puede apreciar el intento en vano de empujar a sus compañeros a subir la presión, a creer. Siempre es el último en levantar bandera blanca.

Chukwueze 6: entre los más inspirados en las filas del AC Milan, predica muchas veces en el desierto. Gran disponibilidad también en fase defensiva, que está mejorando respecto a sus primeras apariciones.

Jashari 5: literalmente superado por Palinha, el ex del Brujas muestra una capacidad innata en los cambios repentinos de juego, pero al mismo tiempo también unas lagunas que arrastra desde la pasada temporada: la asistencia involuntaria para Sudakov es de lápiz rojo.Suspenso ( desde el 74' Rabiot 5,5: no consigue darle un cambio de ritmo al equipo)

Musah 5,5: remata mal un balón interesantísimo en el área del Benfica, confirmando unas carencias técnicas evidentes. Bueno en la fase de presión en la primera mitad, se le acaba pronto la gasolina en la segunda parte y así se va saliendo del partido.

Bartesaghi 5: Amorim le concede una oportunidad y el canterano del AC Milan no la aprovecha. Totalmente ahogado ante Lukebakio, al que concede todo el espacio necesario para apuntar y marcar el gol de la ventaja. En fase ofensiva es prácticamente nulo. Reprobado. (desde el 57' Moreira 5,5: esta vez no consigue darle un impulso diferente al juego del AC Milan, golpea mal un par de disparos desde lejos)

Hutchinson 5: se mueve mucho y siempre intenta que le den el balón, mostrando muchas ganas y una buena personalidad. También deja ver alguna buena jugada, pero en conjunto retiene demasiado el balón y resulta demasiado inconsistente. (Desde el 46' Pulisic 6: se mueve mucho, crea juego y exige a Trubin con un disparo peligroso desde fuera del área. Voluntarioso)

Cisse 5,5: intenta generar densidad por dentro, pero los dos mediocentros del Benfica neutralizan cualquier intento. Poco inspirado respecto a sus actuaciones anteriores y con una condición física todavía no al 100%. A ratos. (desde el 57' Saelemakers 6: aporta sin duda más fantasía en la mediapunta, aunque sin llegar a marcar diferencias)

Ramos 5: Goncalo, así no. Siempre llega tarde a los centros de sus compañeros, poco metido en el juego. Se empeña en jugar fuera del área. Sin filo.

Ent. Amorim 5: enésima alineación completamente equivocada, esta vez los cambios no bastan. El técnico portugués acaba generando mucha confusión y cosecha así su primera derrota, dura, desde que está en el banquillo del AC Milan.