Primera derrota para el Milan de Amorim en esta temporada: el Benfica domina y se impone por 2-0 con todo merecimiento. Han salido a la luz las limitaciones de la plantilla y una condición física precaria. Ramos, el gran observado, decepciona ampliamente: nota 5
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Milan-Benfica, las notas de CM: Amorim, mal, nota 5. Bartesaghi y Ramos decepcionan
NOTAS DEL MILAN
Maignan 6: aprobado con asterisco para el capitán del AC Milan, que no tiene ninguna responsabilidad en los dos goles encajados pero que, al mismo tiempo, no pasa de lo ordinario.
Terracciano 5: inicio tímido, quizá también acusado por algo de emoción en su debut europeo. Sudakov y Kaminski están muy inspirados y se dan un festín a menudo por su zona en los primeros veinte minutos. Va creciendo y también exige a Trubin en el 27' con una buena conclusión desde 30 metros. (desde el 46' Gila5,5: no fue una entrada al campo para contarles a los nietos en el caso del defensa español: algún error de más en la salida de balón y también un nerviosismo demasiado evidente)
De Winter 5,5: cumple incluso con orden las tareas que le corresponden, quitándole espacio y tiempo a la disponibilidad de Duran. Pero cuando se disfraza de atacante manda a la grada un penalti en movimiento que todavía clama venganza.
Pavlovic 6: en su total y habitual anarquía táctica se puede apreciar el intento en vano de empujar a sus compañeros a subir la presión, a creer. Siempre es el último en levantar bandera blanca.
Chukwueze 6: entre los más inspirados en las filas del AC Milan, predica muchas veces en el desierto. Gran disponibilidad también en fase defensiva, que está mejorando respecto a sus primeras apariciones.
Jashari 5: literalmente superado por Palinha, el ex del Brujas muestra una capacidad innata en los cambios repentinos de juego, pero al mismo tiempo también unas lagunas que arrastra desde la pasada temporada: la asistencia involuntaria para Sudakov es de lápiz rojo.Suspenso ( desde el 74' Rabiot 5,5: no consigue darle un cambio de ritmo al equipo)
Musah 5,5: remata mal un balón interesantísimo en el área del Benfica, confirmando unas carencias técnicas evidentes. Bueno en la fase de presión en la primera mitad, se le acaba pronto la gasolina en la segunda parte y así se va saliendo del partido.
Bartesaghi 5: Amorim le concede una oportunidad y el canterano del AC Milan no la aprovecha. Totalmente ahogado ante Lukebakio, al que concede todo el espacio necesario para apuntar y marcar el gol de la ventaja. En fase ofensiva es prácticamente nulo. Reprobado. (desde el 57' Moreira 5,5: esta vez no consigue darle un impulso diferente al juego del AC Milan, golpea mal un par de disparos desde lejos)
Hutchinson 5: se mueve mucho y siempre intenta que le den el balón, mostrando muchas ganas y una buena personalidad. También deja ver alguna buena jugada, pero en conjunto retiene demasiado el balón y resulta demasiado inconsistente. (Desde el 46' Pulisic 6: se mueve mucho, crea juego y exige a Trubin con un disparo peligroso desde fuera del área. Voluntarioso)
Cisse 5,5: intenta generar densidad por dentro, pero los dos mediocentros del Benfica neutralizan cualquier intento. Poco inspirado respecto a sus actuaciones anteriores y con una condición física todavía no al 100%. A ratos. (desde el 57' Saelemakers 6: aporta sin duda más fantasía en la mediapunta, aunque sin llegar a marcar diferencias)
Ramos 5: Goncalo, así no. Siempre llega tarde a los centros de sus compañeros, poco metido en el juego. Se empeña en jugar fuera del área. Sin filo.
Ent. Amorim 5: enésima alineación completamente equivocada, esta vez los cambios no bastan. El técnico portugués acaba generando mucha confusión y cosecha así su primera derrota, dura, desde que está en el banquillo del AC Milan.
NOTAS DEL BENFICA
Trubin 6,5: siempre atento, aparece cuando se le necesita en 3/4 ocasiones.
Banjaqui 7: clase 2008, producto de la cantera del Benfica, llega a San Siro y firma una actuación fascinante, hecha de arrancadas, potencia y también de muy buenas diagonales defensivas. Un talento muy, muy interesante.
Circati 6,5: sólido como el mármol de Carrara, él, que en realidad creció en Emilia. Confirmación total.
Araujo 7: sigue a Ramos hasta dentro de los vestuarios: marcaje asfixiante, pero también ganador.
El Karouai 6,5: aprovecha al máximo la ocasión que le concede el técnico Silva con una actuación muy ordenada y con un punto exclamativo importante: la asistencia, perfecta, para el gol de Kaminski.
Palhinha 7: domina en el centro del campo durante los 95 minutos de partido.
Aursnes 6,5: metrónomo incansable, se emplea en un trabajo de gran importancia para el equipo tanto en fase de primera construcción como de transición. Líder. (desde el 70' Barreiro)
Kaminski 7,5: el mejor del partido, una auténtica furia que se abate sobre un Milan indefenso. Genera infinidad de peligros antes de hacerlo por su cuenta y marcar el gol del 2-0 que cierra el partido.Decisivo. (desde el 79' Schjelderup s.v)
Sudakov 7: mediapunta de una inteligencia táctica superior: siempre bien colocado, hace funcionar al equipo con los tiempos adecuados. Solo el palo le niega la alegría de un gol que habría merecido ampliamente. (desde el 70' Prestianni 6: cumple en el tramo final)
Lukebakio 7: en la primera parte se luce con un gran gol y jugadas de futbolista de muchos quilates.
Duran 5,5: la única nota negativa para el Benfica: el delantero centro colombiano participa poco en la jugada y, cuando remata, lo hace con demasiada debilidad. (desde el 79' Pavlidis s.v)
Entr. Silva 7: gana el derbi portugués ante Amorim en todos los aspectos.
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