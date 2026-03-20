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Milán, Allegri: «¿Modric? Depende de él. Giménez estará en la convocatoria»

Massimiliano Allegri presenta el partido del sábado entre su Milan y el Torino en la habitual rueda de prensa previa al partido

Faltan 24 horas para el Milan-Torino, un partido crucial para relanzar las ambiciones rossoneras en la clasificación. Así presenta Massimiliano Allegri el partido contra los granata de D'Aversa en la rueda de prensa previa celebrada en Milanello.


Luka Modric ha llevado su Balón de Oro de 2018 a Casa Milan. ¿Es el símbolo de su ya fuerte vínculo con el Milan?

«Luka llegó y aportó calidad a nivel técnico, pero sobre todo a nivel humano y profesional, especialmente para los chicos más jóvenes. Ver a un jugador, a un hombre —Luka tiene 40 años— con tanta pasión y amor por lo que hace es increíble. Esto genera entusiasmo y aporta positividad al ambiente».

  • SOBRE EL CASO DE LEAO, EL INFORME MÉDICO Y PULISIC

    ¿Cómo está Giménez? ¿Cómo está Leão tras el incidente de Roma? ¿Cuál es el estado de ánimo?

    «Después de una discusión siempre hay disculpas. Son cosas que pasan en una temporada en la que los puntos cuentan mucho. Lo único que hay que hacer es mantener la calma, mañana tenemos un partido importante antes del parón. Es difícil porque el Torino, desde que llegó D'Aversa, está obteniendo buenos resultados. Olvidemos lo que ha pasado, tenemos que estar concentrados en mañana. Giménez está bien, mañana será convocado».

    ¿Se ha acabado la lucha por el título?

    «Es normal que la derrota ante la Lazio... El fútbol es maravilloso por eso, todos pensaban que el Inter había perdido dos puntos y, en cambio... Ellos tienen el destino del título en sus manos, nosotros el de la Champions. Tenemos que concentrarnos partido a partido. Luego, cuando las matemáticas digan que el título lo ha ganado el Inter y que el Milan está en la Champions, entonces ya no podremos ganar el título y no podremos salir de la Champions».

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  • CLASIFICACIÓN, MODRIĆ Y DE NUEVO PULISIC

    La pareja Leao-Pulisic:

    «En cuanto a la pareja Leao-Pulisic, han tenido una temporada marcada por las lesiones: uno se perdió la pretemporada, el otro hizo una buena preparación y luego estuvo dos meses de baja. Ahora es importante rendir bien en los dos últimos meses. Pulisic está bien; desde el punto de vista físico, hizo un buen partido en Roma. Le falta precisión en los disparos, pero la recuperará. Rafa lleva 9 goles, aún quedan partidos y puede llegar a los dos dígitos. Pero ahora tenemos a todos disponibles, para jugar hay que espabilarse. Todos».

    El futuro de Modric:

    «El club nos lo dirá. Depende de él. Tiene un Mundial por delante... Mientras tanto, dejémosle jugar, dejémosle disfrutar».


    La clasificación:

    «Hay que mirar hacia delante, pero también hacia atrás. El fútbol es maravilloso por eso: el equilibrio es fundamental. Mientras no hayas alcanzado el objetivo, debes mantenerte concentrado en él. Mañana hay que sumar puntos para dar un pequeño paso adelante. Contra la Lazio podríamos haber sido más precisos y lo hemos pagado muy caro. Mañana tenemos que hacer un partido ordenado, sin pasarnos, y con el objetivo de llevarnos los tres puntos».

    Los pases fallidos de Pulisic a Leao. ¿Qué falta para mejorar su compenetración?

    «Que quien tiene el balón vea quién está desmarcado (ríe, nota del editor). No le pasó ese balón porque no lo vio. Pero también ha pasado otras veces. En el fútbol, la diferencia la marca la elección del último pase. A Leao le dije: “No te vio, si no, te lo habría pasado”. No es que fuera tan difícil».


    ¿Cómo habéis conseguido sumar 60 puntos con las dificultades en ataque, es decir, con Pulisic sin marcar desde el 28 de diciembre y Leao con la pubalgia?

    «Porque el equipo ha trabajado en equipo. Hemos tenido problemas de lesiones en la delantera, pero no pensamos en el pasado. He vuelto a ver el partido contra la Lazio, hubo errores técnicos en los últimos 30 metros. Encajamos un gol que se podía haber evitado, pero estas cosas pasan. Mañana tenemos un partido complicado, necesitamos a todos los chicos que estén bien. Esperamos recuperar a Loftus-Cheek y al propio Gabbia; Giménez mejorará su estado físico. Hay que poner los objetivos individuales al servicio del grupo; de lo contrario, dentro de ocho meses nos jugaremos el puesto en la Champions».

  • SOBRE LA PRESIÓN, OPEN VAR, FULLKRUG Y LEAO

    ¿Tenía el equipo demasiada presión en Roma? ¿Temes un bajón psicológico?

    «No debe haber ningún contragolpe, también porque hemos cometido algunos errores que hay que intentar evitar y hay que ser más precisos en ataque. También hemos tenido situaciones favorables, pero hemos encajado 2-3 goles de la misma manera. Hemos trabajado en ello, mañana esperamos hacer un partido mejor en defensa. En la primera parte sufrimos nueve contraataques, el máximo de este año. Pero el partido contra la Lazio es consecuencia del partido de Cremona, que ya había sido un partido irregular. El derbi es diferente, tienes una atención diferente. Debemos volver con serenidad a mantener el orden, que es nuestra fuerza».

    ¿Insistir con Leao y Pulisic o darle una oportunidad a Fullkrug, que es el único delantero de área?

    «Soluciones después del partido hay cuando se necesitan. Hasta ahora Giménez no estaba disponible y no tiene ritmo de partido; de hecho, durante el parón veremos si organizamos uno, porque si a 20 minutos del final necesitas a alguien con esas características, solo tienes a uno. Así que o lo juegas desde el principio o al final. Todos están bien, se nos necesitan todos. De aquí al final, tener 5 delanteros disponibles es muy importante».

    Sobre Leao:

    «Puede jugar tranquilamente de delantero centro, basta con ver los movimientos que hizo el domingo, contra el Inter y el Cremona, con esos ataques en profundidad. Cuando se abre el juego se le ve un poco más cómodo, pero cuando se abre el campo y no le llega el balón, se desconecta un poco del partido...».

    Quieren acabar con el VAR abierto, ¿qué opina al respecto?

    «No lo sé, ellos decidirán. Cuantas menos cosas se hagan, mejor. Yo creo que está el árbitro, y además son buenos. Dejemos que arbitren. En todas las situaciones debe reinar el equilibrio. La línea es muy fina entre la intervención del VAR y el árbitro, puede ser que incline la balanza. Cuando encuentren esa buena sintonía entre ellos, el árbitro estará aún más tranquilo. Pero los árbitros son buenos, en los últimos partidos lo están haciendo mejor. Guida ha arbitrado bien, ha dejado fluir el juego, no ha pitado las faltas leves y así debe ser, el fútbol es un deporte de hombres. Hay muchos árbitros jóvenes, necesitan ganar experiencia. Los árbitros veteranos tienen más experiencia y control de la situación».



  • SOBRE TARE, EL FÚTBOL EUROPEO Y LAS DIFICULTADES DEL FÚTBOL ITALIANO

    ¿Estás hablando con Tare sobre el futuro? ¿Qué importancia tiene seguir con este equipo?

    «Nos vemos con Tare todos los días, almorzamos juntos en Milanello, estamos juntos en la concentración, hablamos de la dinámica del equipo, de dónde podemos hacer cambios en la plantilla. Furlani vino a vernos después del derbi y almorzamos juntos. Cuando hablemos del futuro, y aún no lo hemos hecho, lo haremos todos juntos».

    Sobre el vídeo del descanso de la final de la Champions entre el Real Madrid y el Dortmund: Ancelotti confió en sus veteranos. En el contexto del Milan, ¿necesita el equipo jugadores tan carismáticos para poder aspirar a lo más alto?

    «Ese era un Real Madrid en el que luego se retiraron Modric y Kroos. El único que se ha quedado es Carvajal. No debemos pensar en lo que fue hace 10 años. Ahora es una generación completamente diferente. En Italia, sobre todo, no tenemos la fuerza económica para competir con los demás clubes de Europa. Basta con ver los ingresos. Al final, los que llegan a semifinales son los equipos más fuertes desde el punto de vista económico. Cuando el margen de error es menor, hay que ser bueno y tener suerte a la hora de construir el equipo. Si ingresas mil millones, puedes gastar más dinero aunque te equivoques por 200 millones. El club del Milan está trabajando para ser competitivo y sostenible. Ahora el club es una empresa: por eso son importantes tanto el aspecto deportivo como el comercial. Debe ser una cadena que vaya desde el primer equipo hasta la cantera: así se construye una base sólida en la que el club pueda apoyarse; de lo contrario, vas dando bandazos. Si no creas estas bases, siempre estás en medio del mar».

    ¿Quizás haya que mejorar todas las demás situaciones que no dependen solo de los delanteros?

    «Hay que mejorar la compenetración entre los jugadores. Pulisic y Leao han jugado poco juntos en esas posiciones, pero también los demás. De todos modos, ha habido combinaciones excelentes, como la de Fullkrug y Pulisic en Florencia. El domingo, en cambio, Pulisic no lo vio, estas cosas pueden pasar en el fútbol».

    ¿No es un tópico que a los equipos italianos les cueste tanto en Europa? ¿La intensidad depende de los jugadores, del entrenador, de la liga?

    «No voy a quedarme aquí hablando, no voy a dar explicaciones, porque no explico nada y no tengo la verdad en el bolsillo. No hay que menospreciar el fútbol italiano. Tenemos unas características que son las que son, forman parte de la historia del pueblo italiano, desde la Edad Media y la defensa de las fortalezas. Ahora todo el mundo habla. La velocidad del pase es sin duda diferente y depende de los jugadores. ¿Por qué los partidos son más rápidos en Europa? En primer lugar, porque o ganas o pierdes. La liga inglesa es completamente diferente, ni mejor ni peor. Cuando dicen que en Italia el juego se estanca y hay menos espacios, veamos lo positivo: es más difícil marcar goles. Nosotros hemos nacido y crecido así y hemos evolucionado. No debemos ir a imitar a otros países que tienen una cultura diferente. La historia es diferente de un club a otro. Hay que arreglar las canteras, encontrar fórmulas diferentes. ¡Pero no basta con decir, hay que hacer! Y tomar decisiones. Ahora voy a terminar, si no, me voy a poner polémico. Creo que habría que sacar a relucir las cifras de todas las canteras. Hay que sacar esas cifras a la luz. Debemos preocuparnos porque muchos niños que juegan al fútbol lo dejan pronto y se pasan al tenis. Para llegar a los Sinner hay todo un trabajo detrás. Hay que estar atentos. Quien entiende de canteras, basta con hacer reformas».

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