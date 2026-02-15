Mikel Arteta revela por qué Martin Odegaard se perdió la victoria del Arsenal en la FA Cup y confirma dos nuevas lesiones

Odegaard comenzó el empate 1-1 entre semana en Brentford en el banquillo, pero sustituyó a Eberechi Eze en la segunda parte en el Gtech Community Stadium. Los Gunners tomaron una merecida ventaja a la hora de juego en el derbi londinense, cuando Noni Madueke remató de cabeza un centro de Piero Hincapie que superó a Caoimhin Kelleher.

Sin embargo, los Bees respondieron bien y empataron diez minutos después de ir por detrás gracias a Keane Lewis-Potter, tras un lanzamiento largo de Michael Kayode que Sepp van den Berg desvió para que el jugador de 24 años rematara de cabeza superando a David Raya.

Sin embargo, el capitán del Arsenal sufrió un golpe durante el gol del Brentford y se temió que tuviera que abandonar el campo poco después de su entrada. Odegaard aguantó el empate en la capital, pero se perdió por completo la victoria en la FA Cup, en la que el Arsenal arrolló al Wigan en los primeros 45 minutos gracias a los goles de Noni Madueke, Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus, así como a un gol en propia puerta de Jack Hunt, que le aseguró el pase a la quinta ronda de la competición.

Arteta ha revelado por qué Odegaard no jugó el domingo, admitiendo que el centrocampista sufrió un golpe durante el gol de Lewis-Potter.