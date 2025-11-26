Mikel Arteta está preparado para rivalizar con su amigo cercano Xabi Alonso mientras el Arsenal pone su mirada en el objetivo del Real Madrid Rodrigo Mendoza

Según The Telegraph, el Arsenal está siguiendo de cerca el progreso de Mendoza en Elche y está preparado para unirse a la carrera para fichar al jugador de 20 años. Los especialistas en reclutamiento de los Gunners han observado de cerca al internacional juvenil español, quien podría considerar activar su cláusula de rescisión de €20 millones (£17.5 millones).

Sin embargo, los Gunners enfrentarán intensa competencia de sus rivales de la Premier League, el Manchester City, mientras que los gigantes de La Liga, el Real Madrid, también han mostrado un fuerte interés en fichar al español, quien a menudo ha sido comparado con el creador de juego del Barcelona y de España, Pedri.

Arteta es amigo de la infancia del entrenador del Madrid, Alonso, y los dos españoles tienen una visión muy similar hacia el fútbol. El dúo también compitió por Martin Zubimendi en el verano, y finalmente eligió al Arsenal sobre el Madrid. Arteta también fichó a Piero Hincapié del Bayer Leverkusen después de hablar con Alonso, quien atrajo a Granit Xhaka al Bay Arena desde el Arsenal en 2023.

Ahora, parece que los dos amigos competirán una vez más en el mercado de fichajes para asegurar el traspaso de Mendoza.