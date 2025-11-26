Mikel Arteta está preparado para rivalizar con su amigo cercano Xabi Alonso mientras el Arsenal pone su mirada en el objetivo del Real Madrid Rodrigo Mendoza
Mendoza impresiona en La Liga
Mendoza se graduó del sistema juvenil de Elche e hizo su debut profesional con el club en 2022. La temporada pasada, el centrocampista participó en 21 partidos de liga mientras Elche terminaba segundo en la Segunda División y ganaba el ascenso a La Liga.
En la campaña actual, Mendoza ha aparecido en nueve partidos de La Liga, anotando un gol. Sus impresionantes actuaciones en el centro del campo para Elche han llamado la atención de varios grandes clubes europeos.
- Getty Images Sport
Alonso listo para rivalizar con su amigo cercano Alonso
Según The Telegraph, el Arsenal está siguiendo de cerca el progreso de Mendoza en Elche y está preparado para unirse a la carrera para fichar al jugador de 20 años. Los especialistas en reclutamiento de los Gunners han observado de cerca al internacional juvenil español, quien podría considerar activar su cláusula de rescisión de €20 millones (£17.5 millones).
Sin embargo, los Gunners enfrentarán intensa competencia de sus rivales de la Premier League, el Manchester City, mientras que los gigantes de La Liga, el Real Madrid, también han mostrado un fuerte interés en fichar al español, quien a menudo ha sido comparado con el creador de juego del Barcelona y de España, Pedri.
Arteta es amigo de la infancia del entrenador del Madrid, Alonso, y los dos españoles tienen una visión muy similar hacia el fútbol. El dúo también compitió por Martin Zubimendi en el verano, y finalmente eligió al Arsenal sobre el Madrid. Arteta también fichó a Piero Hincapié del Bayer Leverkusen después de hablar con Alonso, quien atrajo a Granit Xhaka al Bay Arena desde el Arsenal en 2023.
Ahora, parece que los dos amigos competirán una vez más en el mercado de fichajes para asegurar el traspaso de Mendoza.
¿Cuándo puede Mendoza dejar Elche?
Elche reconoció el talento de Mendoza el verano pasado cuando supuestamente rechazaron algunas ofertas de la Saudi Pro League por sus servicios. En agosto, el club español se movió para asegurar su futuro a largo plazo ofreciéndole un contrato mejorado, extendiendo su estancia hasta 2028. Este nuevo acuerdo incluía la cláusula de rescisión de 20 millones de euros, que, aunque sustancial, se considera "negociable" y "ciertamente asequible" para los principales clubes europeos.
A pesar de los esfuerzos de Elche por retenerlo, el informe de Telegraph añadió que Mendoza está destinado a dejar el club el próximo verano. También podría considerar mudarse en enero si algún club activa su cláusula de rescisión.
- Getty Images Sport
Kane en la mente del Arsenal antes del partido clave de la UCL
Por ahora, los líderes de la Premier League están centrados en la temporada actual y se enfrentarán al Bayern Múnich de Harry Kane en la Champions League el miércoles. Antes de enfrentar a uno de los mejores delanteros de Europa, el defensor de los Gunners, Jurrien Timber, reveló el plan de Arteta para detener al capitán de Inglaterra al decir: "Eso no va a ser fácil, por supuesto. Creo que es un delantero increíble, todos lo saben. Tiene tantas cualidades. Ha estado haciéndolo durante tanto tiempo ya, y ahora en el Bayern Múnich ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Así que, va a ser un buen desafío para nosotros como equipo, como defensores, detenerlo mañana. Creo que cuando te enfrentas a un oponente con Harry Kane como delantero, es un tema y discutes sobre él como defensores, porque es uno de los jugadores peligrosos. Es lo mismo con cualquier otro partido, discutimos sobre sus jugadores y la forma en que juegan. Para mañana, es lo mismo."