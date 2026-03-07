Getty Images Sport
Traducido por
Mikel Arteta elogia el «excepcional» uso del «tiempo y el espacio» de Max Dowman en su debut récord en la FA Cup contra el Mansfield
La apuesta de Arteta por los jóvenes da sus frutos
Arteta le dio una oportunidad histórica al sensacional Dowman, de 16 años, durante el partido de la quinta ronda de la FA Cup del Arsenal contra el Mansfield Town. El graduado de Hale End hizo historia al convertirse en el jugador más joven en debutar en un partido de la competición con los Gunners.
La decisión de alinear a Dowman y Marli Salmon se debe a su rápido ascenso, que comenzó durante la gira de pretemporada del club por Asia en 2025. Mientras que Dowman debutó con el primer equipo en agosto de 2025, en la goleada por 5-0 al Leeds en la Premier League, la defensa Salmon debutó con el primer equipo en diciembre, en la victoria por 3-0 sobre el Club Brujas en la Liga de Campeones.
Tras su inclusión en el equipo contra el Mansfield Town, el centrocampista de 16 años realizó una actuación destacada, ganándose el reconocimiento general por una actuación que desmentía su corta edad.
- Getty Images Sport
La historia escrita por los graduados de Hale End
«Estoy muy orgulloso de él, y también de Marli», declaró Arteta a los periodistas tras el partido. «Obviamente, dos jóvenes de 16 años titulares en la FA Cup. Eso nos dice mucho sobre ellos, su personalidad y la calidad que tienen. Y Max, creo que estuvo excepcional». La decisión de alinear al dúo fue un momento histórico para el club, ya que el Arsenal se convirtió en el primer equipo de la Premier League en comenzar un partido con dos jugadores de 16 años o menos en cualquier competición.
La fe de Arteta en los jóvenes alcanzó nuevas cotas el sábado, con Dowman estableciendo un nuevo récord para el club londinense. «Bueno, en primer lugar, les felicito porque, al debutar en la FA Cup, creo que Max es el jugador más joven de la historia de la competición», explicó Arteta. «Y esta competición lleva mucho tiempo celebrándose, lo que da una idea de lo difícil que es. Estoy muy orgulloso de ellos, espero que lo disfruten, Jaden [Dixon] también con su debut. Y seguir trabajando es solo el primer paso para ellos, hay mucho más por venir».
El entrenador quedó especialmente impresionado por la compostura de Dowman bajo la presión física en una superficie de juego difícil. «Calidad. Porque cuando el balón rebota por todas partes y tienes gente detrás, la forma en que maneja el tiempo y el espacio y los toques que da es simplemente increíble. Especialmente por la velocidad con la que realiza esas acciones. Pero eso te da una idea del talento que tenemos», añadió el español.
Lecciones para Marli Salmon
Mientras Dowman acaparaba toda la atención, su compañero Salmon, también de 16 años, experimentó una curva de aprendizaje muy pronunciada. El defensa se mostró frustrado tras ser sustituido tras un error que propició el empate del Mansfield, pero Arteta no tardó en ofrecerle su apoyo. «Tengo que volver a verlo, pero pude sentir que él era el responsable. Y, en cierto modo, eso es bueno, pero no hay que perder la perspectiva, porque todos los que han estado en esa sala, que han estado a este nivel, han cometido un error, una equivocación o una situación que ha llevado a un gol. Pero eso no es importante», insistió Arteta.
«Lo importante es cómo jugó y algunas de las cosas que ha hecho en el campo. Creo que eso es mucho más importante que el resto», continuó, subrayando su confianza en el potencial del joven defensa. El entrenador también reveló su flexibilidad táctica, al desplegar una defensa de tres por primera vez en más de cuatro años debido a la disponibilidad de la plantilla y a la necesidad de gestionar la carga de trabajo de los jugadores.
- Getty Images
Preocupación por las lesiones de Trossard y Calafiori
La victoria se vio algo empañada por las nuevas lesiones de Leandro Trossard y Riccardo Calafiori, que no pudieron terminar el partido. Arteta dio detalles sobre el estado de ambos: «Los dos tenían pequeñas molestias. No se sentían cómodos para continuar. Sabía que esto podía pasar, sobre todo con las condiciones en las que jugamos hoy. Así que tuvimos que sacarlos».
Arteta también aclaró por qué figuras clave como Declan Rice, Gabriel y Martin Zubimendi no formaban parte de la convocatoria para el partido. «Bueno, tenían problemas y los han estado arrastrando. Y la cantidad de partidos que estamos jugando es, obviamente, muy exigente. Era el único momento para intentar asegurarnos de que podamos solucionar esos problemas que tienen para empezar la siguiente secuencia de dos semanas antes del descanso de la mejor manera posible. Y tuvimos que tomar esas decisiones», concluyó.
Anuncios