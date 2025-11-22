Mikel Arteta confirma desastrosas noticias sobre lesiones en el Arsenal mientras el Tottenham recibe un cuádruple impulso antes del derbi del norte de Londres
Gabriel estará fuera por un período prolongado.
Gabriel, de 27 años, ha sido central en el destacado récord defensivo del Arsenal esta temporada, con los Gunners concediendo solo cinco goles en 11 partidos. Sin embargo, su lesión durante el parón internacional será una gran preocupación para Arteta. El entrenador confirmó que se realizarán más pruebas el próximo miércoles, aunque los primeros indicios sugieren una baja preocupante.
"Gabi va a estar fuera por semanas", dijo Arteta. "Es claramente un golpe porque él es nuestro líder en nuestra línea defensiva, y para mí, nunca es algo positivo. Lo bueno es que tenemos muy buenas opciones, y la gente tiene que dar un paso adelante ahora y hacer el trabajo."
Informes a través de The Athletic indican temores de que el brasileño podría perderse hasta dos meses, descartándolo para el resto de 2025 y potencialmente hasta mediados de enero. Un escenario optimista lo vería regresar después de un mes, posiblemente justo antes de Navidad.
Hincapié y Mosquera están listos para dar un paso adelante
Con Gabriel no disponible para el derby del norte de Londres el domingo, Arteta recurrirá a los suplentes Piero Hincapie y Cristhian Mosquera. Ambos defensores están siendo considerados para el enfrentamiento crucial en el Emirates Stadium, un partido que podría tener implicaciones tempranas para la carrera por el título de la Premier League. Riccardo Calafiori también es duda después de retirarse del servicio de Italia por un problema en la cadera. El defensor no ha entrenado desde que regresó a Inglaterra, aunque Arteta confirmó que será evaluado en la sesión final del sábado.
"Ha estado cargando con algunas cosas," dijo Arteta. "Aún no ha entrenado. Mañana tenemos otra sesión de entrenamiento, veamos cómo está."
Antes del parón internacional, Arteta ya estaba sin Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Viktor Gyokeres, Noni Madueke y Gabriel Jesus. Arteta ha insinuado que varios de ellos podrían regresar pronto, pero el momento sigue siendo incierto. Se espera que Odegaard regrese a principios de diciembre, mientras que Jesus está en camino de regresar en enero tras su recuperación de la ACL.
Tottenham recibe un gran impulso antes del derbi
En marcado contraste con la creciente lista de lesiones del Arsenal, el entrenador del Tottenham, Thomas Frank, dio una serie de noticias positivas antes del derbi del domingo. Los Spurs recibirán de vuelta a Pape Matar Sarr, Lucas Bergvall y Randal Kolo Muani, quienes entrenaron el viernes y están disponibles para la selección. Sarr sufrió un susto mientras estaba con la selección de Senegal, después de salir renqueando contra Brasil, mientras que Bergvall se había retirado de la selección de Suecia tras someterse a más pruebas de conmoción cerebral. Kolo Muani, por su parte, se perdió los clasificatorios de Francia tras lesionarse en el empate 2-2 contra el Manchester United, pero jugará contra el Arsenal luciendo una máscara protectora. Mohammed Kudus, quien se perdió los últimos dos partidos de los Spurs, también está en condiciones de regresar.
"Pape entrenó hoy,” dijo Frank. "Está listo, disponible. Lucas entrenó hoy. Listo, disponible. Kolo Muani, sí. Entrenó hoy. Disponible, por supuesto, tiene una máscara con la que necesita jugar."
Sin embargo, Frank descartó a Dominic Solanke, quien aún se está recuperando de una lesión en el tobillo que ha afectado su temporada. La última aparición de Solanke fue en agosto, y aunque el delantero insiste en que está progresando, los Spurs no están dispuestos a apresurarlo.
Sobre Solanke, Frank dijo: "Dom no está listo aún. Creo que también tuvo un artículo reciente donde habló de ello. Así que estamos muy, como dije, igual. Muy conscientes de que cuando lo pongamos ahí, queremos estar absolutamente seguros, tan seguros como podamos, de que no habrá contratiempos en el futuro. Así que estoy cómodo de que pronto estará listo, pero no pondré un marco de tiempo para ello."
Hubo más noticias positivas para los Spurs ya que Radu Dragusin, Archie Gray, Ben Davies y Kota Takai regresaron a entrenamiento completo esta semana.
Aumentan las apuestas del derbi mientras Arsenal y Spurs se preparan para el choque
El derbi del domingo promete ser un evento emocionante ya que el Arsenal luchará por proteger su posición en la cima a pesar de las lesiones clave, mientras que los Spurs llegarán con energía renovada a medida que regresan jugadores importantes. Para una defensa construida en gran medida alrededor de la presencia de Gabriel, el momento de la lesión está lejos de ser ideal. Si se confirma el peor de los pronósticos, podría perderse 15 partidos en la Premier League, la Liga de Campeones, la Carabao Cup y la FA Cup.