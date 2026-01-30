Cuando se le preguntó si esos comentarios podían interpretarse como juegos mentales, Arteta desestimó la idea. "¿Conmigo? No lo creo", dijo. "No hablamos como con mi esposa cada tres días, pero hablamos en general. Él habla de cómo se siente y eso es todo. Si hay juegos mentales, hay juegos mentales, pero no les presto demasiada atención porque al final tienes que salir al campo y cumplir."

Arteta sugirió que no debería sorprender que mantenga una relación cercana con Guardiola a pesar de su rivalidad, argumentando que el respeto mutuo debe permanecer central en el deporte de élite. Hizo referencia a Nadal y Federer, quienes dominaron el tenis masculino durante más de una década mientras mantenían una fuerte relación personal, ganando un total combinado de 42 títulos de Grand Slam.

"Para mí lo sorprendente sería no [mantener esa relación]", dijo Arteta. "Creo que sería un muy mal ejemplo para el deporte. En el deporte tienes que aprender y probablemente la mayor lección que el deporte nos ha dado es la relación que, por ejemplo, tuvieron Rafa Nadal y Roger Federer.

"Yo no estoy en ese nivel en absoluto. Pero uno de los mejores de la historia, o los dos mejores deportistas, la relación que tienen entre ellos cuando tienen que jugar una final, uno contra uno el uno contra el otro, así que ¿cómo no voy a tener una gran relación con alguien a quien admiro, con quien trabajé y es un colega? Pero es lo mismo que con cualquier otro oponente. Cuando se trata de la cancha, del campo, eso es para el ganador."