Mikel Arteta advirtió que «no puede confiar» en una estrella del Arsenal tras la ajustada victoria sobre el Chelsea
Nicol da la voz de alarma sobre la forma de atacar
Aunque el Arsenal se aseguró tres puntos vitales en el Emirates Stadium, la naturaleza de la victoria ha dejado a algunos expertos poco convencidos de las credenciales de los Gunners. El primer gol de William Saliba fue neutralizado por un gol en propia puerta de Piero Hincapie, y finalmente fue necesario otro gol a balón parado de Jurrien Timber para decidir el derbi londinense. Con el Manchester City aún con un partido menos y una racha de victorias imparable, la presión sobre Mikel Arteta para mantener la perfección es inmensa. Nicol, en declaraciones a ESPN, sugirió que la falta de peligro en el juego abierto debería ser una preocupación fundamental para el cuerpo técnico. «En cuanto al partido, no creo que el Chelsea apareciera hasta el minuto 45. No aportaron nada en ataque en la primera parte, salvo el gol en propia puerta», afirmó. «La segunda parte fue completamente diferente. Mikel Arteta habría esperado que el Arsenal comenzara la segunda parte como había comenzado el partido, pero no lo hizo. Eso es lo que me preocupa, que el Arsenal no tuvo respuesta cuando se vio un poco presionado. Incluso cuando el Chelsea se quedó con diez hombres, el Arsenal no controló el balón».
Preocupación por el bajo rendimiento de las estrellas
Las críticas no se limitaron solo a los delanteros, sino que también se centraron en el mediocampo y las bandas. Nicol señaló que los niveles de energía del equipo parecían estar bajando en un momento crítico. «El centro del campo estuvo flojo, Declan Rice se quedó sin fuerzas y probablemente fue el peor partido de Martin Zubimendi con la camiseta del Arsenal», observó. Estas dificultades en el centro del campo a menudo se tradujeron en una falta de servicio para la delantera, pero Nicol cree que los delanteros también deben asumir la culpa por no haber logrado romper los bloques defensivos organizados.
Destacando a varios jugadores, Nicol continuó: «Gabriel Martinelli tuvo una jugada contra el Chelsea, Leandro Trossard no está haciendo nada en el lado izquierdo, Bukayo Saka ha desaparecido prácticamente últimamente y Gyokeres marcó un par de goles la semana pasada, pero no se puede confiar en él».
Rompiendo bloqueos defensivos
A medida que se intensifica la lucha por el título, el calendario del Arsenal le enfrentará a varios equipos que no forman parte de los tradicionales «seis grandes». Estos rivales suelen emplear bloques defensivos bajos, lo que obliga al líder de la liga a buscar soluciones creativas en espacios reducidos. Nicol teme que, si las principales vías creativas del Arsenal siguen fallando, le costará replicar la implacable capacidad goleadora del Manchester City, que parece tener un sinfín de opciones en la recámara.
«Esa sería la mayor preocupación para Mikel Arteta», añadió Nicol. «Tienen que ir al Man City, pero los otros partidos son contra equipos que no están entre los seis primeros, lo que significa que probablemente se enfrentarán a una defensa muy cerrada. Entonces, ¿cómo vas a romper estas defensas? Tienes a un Arsenal que parece incapaz de romper ninguna defensa y a un Man City que parece capaz de hacerlo y que tiene muchas opciones. Si fueras Mikel Arteta, habrías conseguido la victoria, pero estarías un poco preocupado».
El camino por delante para Gyokeres
Las próximas semanas serán una prueba definitiva para el carácter de Gyokeres y su idoneidad para el más alto nivel del fútbol inglés. Ha marcado 15 goles en todas las competiciones con los Gunners esta temporada, pero en gran medida no ha estado a la altura de las altas expectativas. El próximo reto del Arsenal es un desplazamiento entre semana para enfrentarse a un Brighton en plena forma que ha ganado dos partidos seguidos.
Más allá del calendario inmediato de la Premier League, la plantilla debe prepararse para un enfrentamiento monumental con el City en el Etihad Stadium el mes que viene, un partido que muchos creen que decidirá el destino del trofeo. Gyokeres tendrá que recuperar el olfato goleador que demostró en el derbi del norte de Londres para acallar a sus críticos. Si no cumple en estos encuentros de alto riesgo, Arteta podría verse obligado a reconsiderar su jerarquía ofensiva durante la recta final por el título.
