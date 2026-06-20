La gran compenetración entre ambos quedó clara en el partido inaugural de Francia ante Senegal —victoria 3-1—, en el que Mbappé marcó dos goles, ambos asistidos por Olise. La estrella del Real Madrid fue directa al valorar el impacto del jugador de 24 años, a quien describió como pieza clave del presente y futuro del fútbol francés.

En una entrevista con L'Équipe, Mbappé lo elogió: «Es el jugador de hoy y de mañana. Tiene elegancia y visión en su juego. Nos llevamos muy bien y últimamente hablamos en francés. Lo habla bien, aunque su personalidad hace que quizá nunca sepáis si mejora, porque no habla mucho con la prensa (risas). Michael es introvertido, mide cada palabra, pero sus pies hablan por él. Aceptadlo como es: nunca cambiará. Es un jugador extraordinario y una gran persona».