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Michael Olise quiere estar a la altura tras el gran elogio de Kylian Mbappé a la estrella francesa
Mbappé elogia a Olise como el futuro de Francia
La gran compenetración entre ambos quedó clara en el partido inaugural de Francia ante Senegal —victoria 3-1—, en el que Mbappé marcó dos goles, ambos asistidos por Olise. La estrella del Real Madrid fue directa al valorar el impacto del jugador de 24 años, a quien describió como pieza clave del presente y futuro del fútbol francés.
En una entrevista con L'Équipe, Mbappé lo elogió: «Es el jugador de hoy y de mañana. Tiene elegancia y visión en su juego. Nos llevamos muy bien y últimamente hablamos en francés. Lo habla bien, aunque su personalidad hace que quizá nunca sepáis si mejora, porque no habla mucho con la prensa (risas). Michael es introvertido, mide cada palabra, pero sus pies hablan por él. Aceptadlo como es: nunca cambiará. Es un jugador extraordinario y una gran persona».
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Olise responde a las palabras del capitán
Olise, con 18 partidos y siete goles con su selección, se mostró humilde ante los elogios del capitán. Esta humildad llega tras una temporada 2025-26 excepcional con el Bayern de Múnich, en la que el extremo jugó 52 partidos, marcó 22 goles y dio 31 asistencias. A pesar de la presión de tener el respaldo de uno de los mejores jugadores del mundo, el extremo se centra en mantener su nivel y seguir creciendo.
«Es un enorme cumplido. ¿Si estoy de acuerdo? No, pero es agradable oírlo, sobre todo de Kylian. Cuando alguien con quien juegas y a quien admiras dice eso, siempre se agradece. Por ahora soy un jugador del presente. Si sigo trabajando duro y mantengo los pies en el suelo, espero convertirme, efectivamente, en un jugador del futuro», declaró Olise en una entrevista reciente.
Consolidarse en el Bayern de Múnich
La llegada de Olise a la Bundesliga ha impulsado su progresión. Fichó por el Bayern de Múnich procedente del Crystal Palace en 2024, firmó un contrato de cinco años y, desde entonces, ha brillado. Sus actuaciones le valieron el premio al Novato de la Temporada 2024-25 y al Jugador de la Temporada 2025-26 de la Bundesliga. Su talento técnico y su remate certero lo han convertido en pieza clave para club y selección, y su éxito en Alemania confirma el revuelo internacional.
Su perfil discreto fuera del campo contrasta con su dinamismo en él. Con Deschamps es titular y, junto a Mbappé y Dembélé, forma un tridente ofensivo para el Mundial. Tras ganar la Bundesliga y la DFB-Pokal la temporada pasada, ahora busca llevar a Francia, subcampeona en 2022, a su tercer título mundial tras los de 1998 y 2018. Después de su plata olímpica en 2024, ansía su primer gran trofeo internacional.
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Olise centra su atención en Irak tras la desmentida del Real Madrid
Los rumores vinculaban a Olise con un traspaso al Real Madrid que lo habría reunido con Mbappé. Sin embargo, el club español lo desmintió. Ahora, el jugador del Bayern se centra en el partido del Mundial entre Francia e Irak, clave para la clasificación de «Les Bleus».