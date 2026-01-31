Michael Carrick quiere que Marcus Rashford VUELVA al Manchester United a pesar de que el delantero exiliado 'ha redescubierto su sonrisa' en Barcelona
Rashford quiere quedarse en Barcelona
Rashford cambió el United por el Barcelona a préstamo por la temporada, y hasta ahora, ha impresionado en el Blaugrana. Hasta la fecha, ha marcado nueve goles, cinco de los cuales han sido en la Liga de Campeones, y ha logrado nueve asistencias en 31 apariciones. El jugador de 28 años fue considerado excedente por el exentrenador del United, Amorim, en Old Trafford, y ahora parece que está interesado en hacer su estancia en el Camp Nou permanente. Pero si pueden o no permitirse su opción de compra de £26 millones ($35.5m) es otro asunto.
Dijo en diciembre: "Lo que quiero es quedarme en el Barça. Es el objetivo final, pero no es la razón por la que estoy entrenando duro y dando todo de mí. El propósito es ganar. El Barça es un club enorme, fantástico, hecho para ganar títulos. Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué, me sentí muy bien recibido. Para mí, la razón por la que estoy aquí es para ayudar al equipo a ganar trofeos; la temporada pasada fue fantástica, pero la vida avanza muy rápido, las cosas cambian, y el objetivo es repetir esos éxitos. Estoy totalmente enfocado en eso. Todo ha sido fantástico con el personal y mis compañeros; no tengo quejas. Estoy en el lugar y el entorno perfecto para continuar mi camino como futbolista, así que solo intento dar lo mejor de mí cada día y ayudar al equipo a ganar. Veremos qué pasa el próximo verano."
- Getty Images Sport
¿Rashford volverá al Man Utd?
Según The Telegraph, aunque Carrick desearía que su antiguo compañero de equipo de United, Rashford, regresara al club la próxima temporada si él sigue al mando, es 'difícil ver que eso suceda'. De hecho, Amorim dijo anteriormente que preferiría nombrar a su entrenador de porteros de 63 años como sustituto antes que a un jugador que no lo da todo, en respuesta a una pregunta sobre Rashford. Sin embargo, el United también estaba interesado en quitarse su gran salario de la nómina, ya que su contrato expira en 2028. Además, el informe afirma que él está 'feliz' en Barcelona, Flick lo quiere permanentemente, y los cercanos al delantero inglés dicen que tiene de nuevo 'una sonrisa en el rostro'.
De hecho, Flick dijo anteriormente sobre Rashford: "Estoy muy contento con Marcus Rashford. Velocidad, definición, control, tiene una calidad asombrosa, realmente."
Rashford enfrenta menos escrutinio
El informe añade que cuando Rashford estaba en el United, enfrentaba la mayor parte del escrutinio de los medios. Pero en el Barcelona, ese no es el caso.
Una fuente le dijo al medio: "Lo que pasa en el Barcelona es que cuando algo sale mal o pierden, la investigación no siempre es sobre Marcus. Eso nunca fue así en el Manchester United. Allí se sentía como si siempre estuviera en él."
Rashford no siempre es titular habitual en el Barça, siendo sus 18 titularidades en 31 partidos prueba de ello. Flick está interesado en rotar su equipo siempre que sea posible, con Raphinha y Lamine Yamal a menudo comenzando en el ataque del Barça a expensas de Rashford. Y hasta ahora, eso no parece ser un problema.
Otra fuente añadió: "Él no es uno de los jugadores principales, como Yamal, y tal vez le esté gustando así. Incluso ha pasado un poco desapercibido, si es que se puede pasar desapercibido jugando para el Barcelona, y ha mantenido un perfil bajo. La atención tiende a estar en otros lados."
- (C)Getty Images
¿Qué sigue?
Aparte del futuro de Rashford, ya sea en el United, Barcelona o en otro lugar, el equipo de Carrick espera construir sobre sus impresionantes victorias sobre el Manchester City y el Arsenal en las últimas semanas cuando reciban al Fulham en Old Trafford el domingo en la Premier League.