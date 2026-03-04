Michael Carrick identifica la prioridad del Manchester United para el mercado de fichajes de verano tras la salida de Rubén Amorim

El entrenador del United es muy consciente del evidente vacío que hay en su plantilla y ha insinuado que encontrar una solución permanente es una prioridad en la agenda para la próxima ventana de fichajes.

«Creo que siempre hay que buscar el equilibrio entre el equipo y la plantilla para tener la máxima flexibilidad, así que sin duda es algo que hay que tener en cuenta», explicó Carrick cuando se le preguntó por la falta de profundidad en el lateral izquierdo. Cuando se le presionó para que aclarara si esa posición concreta se reforzaría en el mercado de verano, añadió: «Es muy posible». Esto supone un cambio significativo en la estrategia, lo que sugiere que la «era de los laterales» ha quedado definitivamente atrás, ya que el club busca recuperar la identidad que en su día caracterizó a grandes figuras como Ryan Giggs y Cristiano Ronaldo.

A pesar de tener un ojo puesto en los futuros fichajes, el entrenador insiste en que sus actuales opciones improvisadas son totalmente capaces de dar resultados de aquí al final de la temporada, y añade: «Creo que todavía podemos ser peligrosos y sigo pensando que podemos cubrir ese puesto. Creo que tenemos jugadores capaces de hacerlo. No es una gran preocupación en este momento. Siempre queremos mejorar y siempre pensamos en ese escenario perfecto en el que se mezclan los jugadores y las conexiones y cómo encaja en el campo, pero Matheus ha desempeñado ese papel y ha causado algunos problemas y ha tenido grandes momentos jugando por la banda o por dentro, así que también lo está haciendo bien».