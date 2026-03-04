Getty/Goal
Traducido por
Michael Carrick identifica la prioridad del Manchester United para el mercado de fichajes de verano tras la salida de Rubén Amorim
El fantasma de los extremos del pasado
La difícil situación actual es culpa del propio United. Bajo el liderazgo de Amorim, el club desmanteló sistemáticamente sus amplias opciones para adaptarse a un sistema que no utilizaba extremos tradicionales. Antony se marchó al Real Betis en una operación de 21,65 millones de libras (29 millones de dólares), mientras que Alejandro Garnacho fue vendido al Chelsea por 40 millones de libras (53 millones de dólares). Mientras tanto, Sancho sigue cedido en el Aston Villa con su contrato a punto de expirar, y los directivos del United han expresado su pesar por la opción de compra de 26 millones de libras (34,6 millones de dólares) incluida en la cesión de Marcus Rashford al Barcelona, sobre todo porque el valor del delantero se ha disparado tras recuperar su forma en España.
Carrick se ha visto obligado a ser creativo en el ínterin, recurriendo a menudo a Patrick Dorgu o desplazando a Matheus Cunha a las bandas. Sin embargo, el Manchester United ha tenido problemas para abrir el juego en los últimos partidos cuando estas soluciones provisionales no han estado disponibles.
- Getty Images
Carrick insinúa una solución para el traspaso de verano.
El entrenador del United es muy consciente del evidente vacío que hay en su plantilla y ha insinuado que encontrar una solución permanente es una prioridad en la agenda para la próxima ventana de fichajes.
«Creo que siempre hay que buscar el equilibrio entre el equipo y la plantilla para tener la máxima flexibilidad, así que sin duda es algo que hay que tener en cuenta», explicó Carrick cuando se le preguntó por la falta de profundidad en el lateral izquierdo. Cuando se le presionó para que aclarara si esa posición concreta se reforzaría en el mercado de verano, añadió: «Es muy posible». Esto supone un cambio significativo en la estrategia, lo que sugiere que la «era de los laterales» ha quedado definitivamente atrás, ya que el club busca recuperar la identidad que en su día caracterizó a grandes figuras como Ryan Giggs y Cristiano Ronaldo.
A pesar de tener un ojo puesto en los futuros fichajes, el entrenador insiste en que sus actuales opciones improvisadas son totalmente capaces de dar resultados de aquí al final de la temporada, y añade: «Creo que todavía podemos ser peligrosos y sigo pensando que podemos cubrir ese puesto. Creo que tenemos jugadores capaces de hacerlo. No es una gran preocupación en este momento. Siempre queremos mejorar y siempre pensamos en ese escenario perfecto en el que se mezclan los jugadores y las conexiones y cómo encaja en el campo, pero Matheus ha desempeñado ese papel y ha causado algunos problemas y ha tenido grandes momentos jugando por la banda o por dentro, así que también lo está haciendo bien».
En busca del próximo extremo estrella
Con la ventana de fichajes de verano acercándose, el United ya está siendo vinculado con refuerzos de alto perfil para resolver su vacante en la banda izquierda. Según los informes, Yan Diomande, la sensacional promesa de 19 años del RB Leipzig, se ha convertido en el principal objetivo, aunque se espera que el internacional de Costa de Marfil alcance un precio de alrededor de 70 millones de libras. Anthony Gordon, del Newcastle United, también ha sido mencionado en los círculos de fichajes de Carrington, ya que el club busca inyectar velocidad y experiencia en la Premier League a sus transiciones ofensivas después de que la limpieza liderada por Amorim les dejara sin opciones ortodoxas.
A pesar de la evidente necesidad de refuerzos, Carrick está decidido a mantener un alto nivel con su grupo actual, y elogia especialmente la actitud de Amad Diallo. «Es un sueño trabajar con él», declaró recientemente el entrenador. «Su actitud es muy positiva, quiere aprender y seguir esforzándose, y pide más: ¿qué puedo hacer más, cómo puedo mejorar? Está desesperado por hacerlo bien y ha sido una parte muy importante del equipo, y lo seguirá siendo. A veces son las jugadas llamativas y las cosas que sabemos que puede aportar, y otras veces es su trabajo sin balón y en defensa. Es muy importante poder hacer eso para ese tipo de jugador».
- Getty Images Sport
A la espera del mercado de verano
Las prioridades del club también se ven divididas por la necesidad imperiosa de reforzar el centro del campo, con la marcha de Casemiro y Manuel Ugarte luchando por tener minutos bajo el nuevo régimen. Sin embargo, Carrick sigue centrado en el «escenario perfecto» de un ataque equilibrado. «Siempre pensamos en ese escenario perfecto de mezclar jugadores y conexiones y ver cómo encaja en el campo», señaló. «Hay diferentes formas de hacerlo y tenemos muy buenas opciones en toda la línea de ataque». Por ahora, el United debe esperar a que se abra el mercado para corregir realmente el rumbo marcado durante la limpieza de Amorim, pero las intenciones de la nueva dirección están quedando muy claras.
Anuncios