Messi, penalti fallado y derrota del Inter Miami por 4-1

Con 1-0 a favor del Nashville, en el minuto 23 llega de hecho la ocasión más importante para el Inter Miami de volver a equilibrar de inmediato el partido. El número 10 se presenta en el punto de penalti con la posibilidad de firmar el empate, pero su intento es rechazado por Schwake. El portero del Nashville adivina el disparo del argentino y se convierte así en protagonista, manteniendo por delante al conjunto local.





Un episodio que podría haber cambiado la inercia del encuentro y que, en cambio, se transforma en otro duro golpe para el Inter Miami. El equipo local logra de hecho gestionar la ventaja y, en la segunda parte, amplía definitivamente la distancia, hasta cerrar el partido con un 4-1.