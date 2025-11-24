Getty Images Sport
Memphis Depay vuelve a quedar fuera del Corinthians por una lesión de rodilla
Otro revés para Depay mientras las lesiones se acumulan
Depay se perdió el duelo del Corinthians ante Cruzeiro tras sufrir un esguince de rodilla, otro revés frustrante en una temporada marcada por constantes interrupciones. La lesión se produjo en el derbi contra São Paulo, donde entró desde el banquillo debido al cansancio acumulado por sus recientes viajes con la selección de los Países Bajos, aunque aun así logró marcar un gol espectacular en la victoria por 3-1.
Los estudios de imagen revelaron posteriormente un edema óseo en la rodilla, pero el club aún no ha establecido un plazo para su recuperación. Con solo cuatro jornadas restantes en el Brasileirao y las semifinales de la Copa do Brasil comenzando el 10 de diciembre, su ausencia representa un golpe importante. Este es ya el sexto problema físico que sufre en 2025, elevando a 73 los días que ha estado fuera y reavivando las dudas sobre su fiabilidad física en una campaña especialmente exigente.
El año de Depay definido por problemas físicos recurrentes
La temporada de Depay ha estado marcada por una cadena de lesiones musculares y articulares que le han impedido encontrar continuidad. Dos de sus periodos más largos de baja fueron provocados por distensiones en el muslo derecho: 21 días en agosto y otros 25 entre septiembre y octubre. A comienzos de año también sufrió un esguince en el tobillo derecho, un traumatismo en el pie y otro en el tobillo, que juntos le costaron otros 27 días fuera de acción.
Ahora, este nuevo problema en la rodilla se suma a un patrón que empieza a ser preocupante. Aunque no se acerca a la gravedad de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en 2019, la repetición de lesiones en la parte inferior del cuerpo refleja la carga que soporta un futbolista cuya explosividad es clave para su juego. El cuerpo médico del club está manejando su situación con cautela, especialmente considerando el desgaste acumulado tanto con el Corinthians como con la selección de los Países Bajos. Este enfoque prudente es necesario, pero también obliga al Corinthians a reorganizarse una vez más sin uno de sus atacantes más experimentados.
Temporada irregular para Depay en medio de lesiones
El momento de la lesión resulta especialmente frustrante, ya que Depay empezaba a mostrar la consistencia que le había faltado tras las críticas recibidas a comienzos de año por su escaso número de goles. Su anotación en el derbi fue la décima de la temporada, un recordatorio de la influencia que puede tener cuando está en plenitud, y que además lo coloca entre los delanteros extranjeros más efectivos en la historia reciente del club, con 17 goles en 60 partidos.
Con esa cifra, iguala a Mauro Boselli (17 goles en 72 encuentros) y se ubica por detrás de referentes como Ángel Romero (66 goles), Paolo Guerrero (54) y Carlos Tévez (46). Este registro confirma su impacto incluso en una etapa marcada por constantes problemas físicos. Sin embargo, su irregular disponibilidad le ha impedido consolidarse como el eje ofensivo del Corinthians.
Corinthians avanzan pese a los contratiempos
Para cubrir la ausencia de Depay, se espera que el entrenador Dorival Júnior apueste por el juvenil Gui Negão junto a Yuri Alberto, mientras que Rodrigo Garro regresará tras cumplir una suspensión. El objetivo del equipo es mantener el impulso que ha mostrado en las últimas semanas.
La temporada del Corinthians ha sido sólida en todas las competencias. El club ganó el Campeonato Paulista, rompiendo una sequía de seis años sin títulos, y ha firmado actuaciones convincentes en el Brasileirao, incluida una victoria clave sobre Sao Paulo y una racha de nueve partidos sin perder que lo llevó del puesto 19.º al top 7 de la clasificación.
Para Depay, la prioridad vuelve a ser recuperarse. Su influencia dentro del equipo es indiscutible, pero la reiteración de lesiones ha marcado una campaña llena de altibajos. Todo indica que el delantero también se perderá el próximo partido de liga ante Botafogo, el 30 de noviembre.
