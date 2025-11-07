Memphis Depay se ofrece a ayudar al Corinthians en medio de la crisis financiera al renunciar a la suite de hotel que le ha costado al club brasileño 2,5 millones de euros hasta ahora
La oferta de Depay para ayudar a Corinthians
La carrera de Depay ha estado definida por el estilo, la autoexpresión y un fuerte sentido de identidad. Pero en Sao Paulo, es la empatía lo que está haciendo titulares. El atacante holandés, que se unió a Corinthians en 2024, aparentemente ha ofrecido renunciar a su suite de hotel de lujo de €40,000 al mes para aliviar la creciente carga financiera del club.
Según TNT Sports, la suite que se encuentra en uno de los mejores hoteles de Sao Paulo, le cuesta al club alrededor de 250,000 reales brasileños mensuales e incluye servicios premium como servicio de habitaciones, lavandería, un chófer y soporte de conserjería las 24 horas. Desde su llegada, Corinthians ya ha gastado más de €405,000 solo en su alojamiento.
La disposición de Depay a renunciar a este privilegio contractual se considera un gesto encomiable en un momento en que las finanzas de Corinthians están muy ajustadas. A pesar de su salario anual de €11 millones (que podría aumentar a €19 millones con bonificaciones), el delantero ha reconocido la situación frágil del club y ha expresado su disposición a ayudar a reducir los costos.
Hasta ahora, Depay ha marcado nueve goles y registrado 10 asistencias en 44 partidos para Corinthians esta temporada.
- Getty Images Sport
El Corinthians no puede permitirse el lujoso estilo de vida de Depay
La postura de Depay en el caso del Corinthians marca un cambio de tono para un jugador conocido por su confianza y controversias ocasionales. A principios de 2025, el jugador holandés chocó con los oficiales del club brasileño por su deuda impaga de $1 millón. El delantero notificó además al club que si la situación no se resolvía rápidamente, no cumpliría con sus obligaciones contractuales. También se ausentó de algunas sesiones de entrenamiento en un intento de boicotear al club. La situación se resolvió después de que se reuniera con el presidente del club, Augusto Melo.
El Corinthians, una de las instituciones futbolísticas más históricas de Brasil, está navegando actualmente por una de sus peores crisis financieras en décadas. Se informa que la deuda del club ha crecido a R$2.7 mil millones (alrededor de €500 millones), impulsada por mala gestión, contratos inflados y tarifas de transferencia impagas.
En medio de esta agitación, el lujoso arreglo de vida de Depay se convirtió en un símbolo de exceso. Los informes sugieren que los ejecutivos del club se acercaron recientemente al holandés para discutir el fin del acuerdo o pedirle que asumiera parte de los costos. Aunque la suite era parte de su acuerdo firmado, el club ya no puede sostener gastos tan altos no relacionados con el deporte.
Al principio, las fuentes afirmaron que Depay se mostró reacio a cambiar los términos, argumentando que el club debía honrar su contrato. Pero en un giro sorprendente, el delantero de 31 años luego expresó su disposición a ayudar.
La creciente deuda del Corinthians y la lucha por sobrevivir
La crisis financiera del Corinthians es profunda. El club ha enfrentado retrasos en los salarios, prohibiciones de transferencias por parte de la FIFA y amenazas de deducción de puntos debido a tarifas impagas. En los últimos dos años, su deuda ha escalado a alrededor de medio billón de euros, una cifra que supera incluso a algunos clubes europeos.
Disputas de patrocinio y grandes gastos en fichajes destacados como Depay han empeorado la situación. El club se ha visto obligado a reducir costos drásticamente, retrasar transferencias y renegociar contratos.
Esta tensión económica ya ha impactado en los resultados. El Corinthians ha tenido dificultades tanto en competiciones nacionales como continentales, incapaz de fortalecer su plantel o retener a jugadores clave. Informes de medios locales sugieren que la moral dentro del equipo es baja, con varios jugadores extranjeros frustrados por los pagos retrasados.
La oferta de Depay para aliviar la carga surge como un raro aspecto positivo en una narrativa por lo demás sombría. También destaca una conversación más amplia en el fútbol: si los jugadores y los clubes pueden encontrar un equilibrio entre los derechos contractuales y la responsabilidad moral en tiempos de crisis.
El equipo del Brasileirão se encuentra actualmente en el décimo lugar en la tabla de la liga después de 32 partidos.
- Getty Images Sport
Depay sigue siendo una figura complicada en Brasil
El tiempo de Depay en Corinthians ha sido de todo menos tranquilo. Más allá de los titulares financieros, ha estado en el centro tanto del brillo como de la controversia. En el campo, su estilo y su instinto goleador lo han convertido en una figura clave; fuera de él, su personalidad, disputas de alto perfil y supuestos escándalos personales lo han mantenido en el centro de atención.
El delantero ha estado enfrentando afirmaciones de embarazo por parte de la influencer brasileña Lary Simoes después de que ella afirmara públicamente que Depay la embarazó y luego la ghosteó. Múltiples informes también confirman que el futbolista neerlandés recibió una sentencia de prisión suspendida de cuatro meses por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol que ocurrió en Mónaco en 2024.
Sin embargo, Corinthians está reportadamente buscando extender el contrato actual de Depay una vez que terminen con sus obligaciones financieras actuales. Su acción reciente también ha sido un alivio para el club, dando más esperanza al club para un vínculo renovado, pero el camino hacia la recuperación aún es largo para el club y gestionar una personalidad como la de Depay será un gran desafío para el club.