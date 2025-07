Lo mejor y lo peor de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025: La Saudi Pro League demuestra su legitimidad, el PSG gana sin esfuerzo y las consecuencias de una tarjeta amarilla tonta

Observaciones clave tras los octavos de final y lo que viene en cuartos en un torneo que ya dejó sorpresas, drama y fútbol de alto nivel.

Finalmente tuvimos una verdadera sorpresa en el Mundial de Clubes. Al-Hilal derrotó al Manchester City. Increíble. Genial. Justo lo que necesitábamos (a menos que seas fan del City). Pero, ¿realmente está tan molesto el City, considerando que ahora tiene un par de semanas de descanso y una buena suma de dinero? Quién sabe.

Sin embargo, el torneo está dando mucho contenido y este “Infantinopalooza” futbolístico comienza a lucir cada vez más legítimo con el paso de las semanas. Además, no han faltado las polémicas. Un hermano Bellingham está acumulando tarjetas amarillas más absurdas que el otro. Lautaro Martínez parece estar distanciado de varios compañeros. Mientras tanto, Thomas Müller simplemente no puede con el Manchester United (aunque esto no tiene nada que ver con el Mundial de Clubes, pero de alguna forma se ha colado en la conversación últimamente).

GOAL presenta un resumen de los octavos de final del Mundial de Clubes, con las claves a seguir rumbo a los cuartos de final.