'Me uní al Barcelona demasiado pronto': Vitor Roque admite que la aventura en La Liga arruinó su confianza antes de volver a la selección de Brasil con heroicas actuaciones en el Palmeiras
El tiempo olvidable de Roque en Barcelona
Roque se unió a Barcelona en 2023 por €35 millones (£31m/$40m) después de impresionar con Athletico Paranaense, donde anotó 21 goles en 60 apariciones. Ya había demostrado su potencial al ganar el Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2020, terminando como el máximo goleador del torneo con seis goles. Las expectativas eran extremadamente altas cuando llegó a Barcelona, pero su temporada de debut no cumplió con las expectativas. Bajo el entrenador Xavi, Roque hizo solo 16 apariciones y anotó dos goles, con un tiempo de juego limitado que sugería una falta de confianza del entrenador. Su situación empeoró aún más cuando Hansi Flick asumió el cargo, ya que fue prestado inmediatamente a Real Betis en agosto de 2024. El período de préstamo fue interrumpido y para febrero de este año, Barcelona lo había vendido a Palmeiras por €25m (£22m/$29m) más adicionales.
Barcelona sporting director Deco simpatizaba con Roque por su difícil etapa en el club, creyendo que tuvo problemas para lidiar con la presión que conlleva jugar para Barcelona. Deco dijo: “Lo siento mucho por él. Con Vitor, siempre pienso que llegar en enero no le hizo ningún favor. Comenzó bien y anotó algunos goles, pero luego se volvió difícil manejar la presión que conlleva jugar para Barcelona.”
- Getty Images Sport
Roque reflexiona sobre su tiempo en Barcelona
Ahora prosperando en Palmeiras y de regreso en la selección brasileña, la carrera del joven de 20 años ciertamente está de nuevo en marcha mientras reflexionaba sobre su aventura en La Liga.
"Fui a Europa muy temprano", dijo en una conferencia de prensa. "Aprendí mucho y pienso de la misma manera. Volver al fútbol brasileño no es un paso atrás. A veces tienes que dar un paso atrás para dar dos pasos adelante. Luiz Henrique es un verdadero ejemplo. Volvió para ganar títulos, y espero ganar algunos también".
Roque señaló al lateral del Zenit de San Petersburgo Luiz Henrique como un ejemplo, destacando cómo el jugador regresó del Real Betis a Botafogo antes de conseguir otro traslado a Europa. "Luiz Henrique es un verdadero ejemplo. Volvió para ganar títulos, y espero ganar algunos también", dijo.
El resurgimiento de Palmeiras es recompensado con convocatoria a la selección de Brasil
El camino de Roque hacia la redención en Palmeiras estuvo lejos de ser fácil, ya que no marcó en sus primeros 10 partidos. A pesar del inicio lento, el club mostró plena confianza en él, dándole el tiempo y el apoyo necesarios para adaptarse. Su paciencia dio sus frutos, ya que Roque entregó una temporada excepcional en 2025, anotando 20 goles y brindando cinco asistencias en 52 apariciones en todas las competiciones. Su resurgimiento se convirtió en un factor clave para que Palmeiras liderara la liga con 68 puntos, superando a Flamengo en el enfrentamiento directo. La fuerte forma de Roque también lo ha colocado firmemente en la carrera por la Bota de Oro, quedando solo a un gol del máximo goleador de la liga, Kaio Jorge, y podría terminar como ganador de la Copa Libertadores, ya que su equipo se enfrenta a Flamengo en la final a finales de este mes. Sus actuaciones le han valido un lugar en la selección nacional de Brasil, con Carlo Ancelotti llamándolo nuevamente al equipo.
Roque habló sobre su redención en Palmeiras, explicando lo desanimado que se había sentido antes de que el entrenador Abel Ferreira le devolviera la confianza. Dijo: “Cuando regresé de Europa, estaba en un mal momento psicológico, sin confianza alguna. Cuando estaba en Palmeiras falto de confianza, el entrenador Abel confió en mí”.
Agregó: “Tener una racha consistente de partidos es muy importante para recuperar esa confianza. Logré marcar goles y brindar asistencias. Estoy muy feliz de estar aquí.”
- Getty
La preparación de Ancelotti para la Copa del Mundo
Brasil se prepara para enfrentar a Senegal en un partido amistoso esta semana mientras Ancelotti se dispone a probar diferentes combinaciones de jugadores para ayudar a conformar su escuadra final para el Mundial del próximo año. Luego se enfrentarán a Túnez el 18 de noviembre.