'Me sentí humillada' - Antonela Roccuzzo revela que bloqueó a una modelo brasileña tras una amenaza mundialista

Roccuzzo ha hablado en otras ocasiones sobre su relación con Messi y la vida familiar que comparten, un aspecto que deja claro que protege con especial cuidado.

En una entrevista con Grazia, explicó: “Amamos nuestra rutina. Para nuestra familia, la estructura es fundamental. Nos levantamos muy temprano, llevamos a los niños a la escuela y trato de entrenar al menos cinco veces por semana. Luego aprovecho ese tiempo para reuniones, diligencias o sesiones de fotos mientras ellos están en clase. Después los recogemos y vamos a sus actividades de fútbol o extracurriculares. Cenamos y nos vamos a dormir. Somos una familia normal”.

Y añadió: “No se trata solo de mí. Mi familia es mi prioridad y siempre apoyo a mi esposo y a mis hijos por encima de todo. Pero él también me apoya, y realmente somos un gran equipo. Eso es lo que queremos construir como familia: una estructura en la que todos estén presentes”.

Roccuzzo también se refirió al desafío de equilibrar su vida profesional y personal: “Me siento muy agradecida y feliz, pero al mismo tiempo trato de encontrar el equilibrio entre el trabajo y la familia. A veces no es fácil compaginar sesiones de fotos, reuniones y todo lo demás con el tiempo con los niños. Aun así, siento que trabajo duro y estoy muy orgullosa de ello”.

Sobre su adaptación a la vida en Estados Unidos, comentó: “Venir aquí fue una experiencia increíble, sobre todo después de vivir en París, donde el clima era muy frío y gris”.

Finalmente, destacó la capacidad de adaptación de sus hijos: “Siempre nos sorprenden de manera muy positiva. Ya sea en París o aquí, se adaptan con muchísima facilidad y eso nos hace sentir muy orgullosos. Hacen que nuestra vida sea realmente más sencilla”.