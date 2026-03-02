«Me quedé solo para valerme por mí mismo»: la exestrella del Newcastle y de la selección holandesa habla abiertamente sobre su lucha contra la adicción a la cocaína tras poner fin a su carrera por una lesión de rodilla

Janmaat disfrutó de una carrera profesional de 15 años que lo llevó de la Eredivisie a la Premier League, jugando para equipos como el Feyenoord, el Newcastle y el Watford. También fue una figura clave para Holanda en la Copa del Mundo de 2014, donde disputó cinco partidos y ganó la eliminatoria por el tercer puesto contra Brasil. Sin embargo, sus dificultades al final de su carrera le han animado a hablar abiertamente de sus días más oscuros, revelando su lucha contra la adicción.

«Tengo tres hijos que también oyen y leen cosas. No puedo ni quiero mencionar todos los detalles, pero mi adicción a la cocaína me ha causado mucho sufrimiento», compartió Janmaat en una charla en el Pathe Tuschinski de Ámsterdam, reflexionando sobre una lucha que permaneció oculta al público hasta finales de 2023. El internacional holandés, con 34 partidos a sus espaldas, vio cómo su vida se descontrolaba en Scheveningen, lo que le llevó a ingresar en una clínica de rehabilitación sudafricana. La caída comenzó cuando un problema persistente en la rodilla se agravó por un percance médico, lo que puso fin a su carrera contra su voluntad. «Tenía muchas ganas, pero una lesión de rodilla lo estropeó todo. Esa rodilla era enorme. Después de una inyección, todo salió mal: la articulación se infectó debido a una aguja inadecuada. Mi carrera había terminado. No pude soportarlo», explicó.