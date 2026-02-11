GOAL
«¡Me molesta mucho!» - David Seaman critica a Gianluigi Donnarumma por celebrar en exceso las paradas rutinarias en el Manchester City.
Seaman apunta a Donnarumma
Adebayo Akinfenwa preguntó a Seaman sobre el estado actual de los porteros en el podcastBeast Mode On, y este citó a Donnarumma como uno de los jugadores que más le irrita, debido a su propensión a celebrar las paradas.
Dijo: «Los que realmente celebran los tiros, aunque Donnarumma, que es uno de mis favoritos en este momento, hacía grandes celebraciones después de algunas paradas medianamente decentes, y cuando hacen eso yo pienso: "Vamos, tú eres mejor que eso"». Cuando veo a los porteros que acaban de fichar por un club y lo dan todo después de hacer una parada, y ni siquiera es una parada realmente buena, pienso: "Venga, ¿qué estás haciendo? ¡Celebra cuando realmente signifique algo! Eso me molesta mucho"».
Reflexiones de Seaman sobre Raya
Seaman cree que el actual portero del Arsenal, Raya, es «muy consistente» en un momento en el que los Gunners buscan ganar su primer trofeo de la Premier League desde 2004. Actualmente, cuentan con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City.
Sobre su sucesor espiritual, Seaman añadió: «Está haciendo grandes paradas. Hubo una doble parada en la que se arqueó hacia atrás, tocó el balón en el larguero, se levantó y alguien remató el rebote, pero él lo paró. Y luego, esta temporada, hizo una parada increíble contra el Brighton, en la que alguien lanzó un tiro con efecto y él lo tocó, golpeó el larguero y se fue por encima.
«Con David tienes ahora a un tipo que es muy consistente. Y se ha acostumbrado a ser el portero del Arsenal. Antes era portero del Brentford, donde tenía mucho trabajo, y luego vino aquí, en una situación muy similar a la mía, en la que sustituyó al favorito de la afición, Aaron Ramsdale, por lo que tenía que lidiar con esa presión, además de intentar impresionar al público y ser un buen portero, y le resultó difícil esa primera temporada. Ahora, desde que Aaron se fue, se ha adaptado muy bien.
Me encanta ver jugar a Raya. Es tranquilo y tiene confianza en sí mismo. Si nos fijamos en su trayectoria, llegó al Blackburn con 16 años, así que ha pasado por todas las divisiones inglesas hasta llegar a donde está ahora. Ha pasado por todos los niveles y estoy seguro de que eso le ayuda».
Mensaje «Cállalos» al Arsenal
Seaman ha pedido ahora a los Gunners que «callen» a los críticos del club que afirman repetidamente que los Gunners no han logrado cruzar la línea en la Premier League.
Añadió: «Creo que sí [cruzan la línea y ganan el título]. Estoy deseando que ganen la liga, por todo el ruido que hay. Creo que hay mucho resentimiento o envidia. Pero hay que ganar cosas. Para callarlos, hay que ganar algo.
«Me pasé toda mi carrera demostrando que la gente se equivocaba, desde los 19 años. Por eso me pasa esto con el Arsenal. Quiero que ganen la liga para haberlo conseguido por fin. Pero no es tan fácil. Es un reto difícil, pero una vez que lo consigan, podrían seguir [ganando mucho más]».
El Arsenal solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de liga, en lo que podría calificarse como un tropiezo en la parte alta de la tabla.
