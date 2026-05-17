«Me llena de orgullo»: Xabi Alonso se hace cargo del Chelsea FC

Alonso, que llevó al Bayer Leverkusen a conquistar el doblete en 2024 y dirigió al Real Madrid hasta enero, llega al Chelsea con la misión de estabilizar el banquillo. La temporada pasada el club inglés tuvo tres técnicos: Enzo Maresca, campeón del Mundial de Clubes, se marchó a principios de año tras un desacuerdo con la directiva.

Le reemplazó Liam Rosenior, destituido tras menos de cuatro meses pese a un contrato hasta 2032. Calum McFarlane cubrió el cargo de forma interina en dos ocasiones.

La Premier League conoce a Alonso por su etapa como jugador en el Liverpool FC, donde militó de 2004 a 2009.