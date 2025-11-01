"Me habría ido" - Wayne Rooney revela el club de la Premier League al que casi se unió desde el Everton antes de que el Manchester United llamara
Rooney era muy codiciado en el verano de 2004 después de una temporada destacada con el Everton y de brillar con Inglaterra en el Campeonato Europeo en Portugal, antes de que una inoportuna fractura en el pie acortara su torneo. El delantero presentó dramáticamente una solicitud de transferencia en el Everton a finales de la ventana de transferencias, y el Man Utd completó un acuerdo de £27 millones por sus servicios en pocos días. Sin embargo, no eran los únicos interesados, ya que el Newcastle quedó rezagado en la carrera por su firma a pesar de una llamada telefónica de la leyenda del club Alan Shearer y del icónico entrenador Sir Bobby Robson, aunque este último confundió el nombre del joven Rooney. El exjugador reveló que se habría unido a las Urracas después de que hicieran una oferta ese verano, pero su oferta en realidad forzó la mano del United.
'Habría ido a Newcastle'
"Ciertamente habría ido [a Newcastle]," reveló Rooney en su podcast homónimo The Wayne Rooney Show. "El Manchester United quería esperar una temporada y luego ficharme el año después de que realmente lo hicieron. Newcastle hizo una oferta y si el Manchester United no hubiera entrado, habría ido a Newcastle.
"Esos dos estaban compitiendo entre sí. El mejor amigo de mi agente era presidente en Newcastle en ese momento. ¡Así que estoy seguro de que también lo estaba empujando para intentar conseguirme. Yo quería ir al Manchester United, pero hablé con Sir Bobby Robson y Alan Shearer.
"En el verdadero estilo de Bobby Robson, en el teléfono me llamó 'Mark'. Pensé que había olvidado mi nombre o que era un genio, porque ese es mi segundo nombre."
Rooney cumple con su potencial en Old Trafford
Al final, el Man Utd estaría muy, muy contento de haber cerrado el trato antes que el Newcastle y no haber esperado, como se había planeado originalmente. Hablando en ese momento, el reverenciado exentrenador del United, Sir Alex Ferguson, dijo: "Estoy muy emocionado. Creo que hemos conseguido al mejor jugador joven que este país ha visto en los últimos 30 años. Todos están encantados con este fichaje".
Resultó ser una evaluación bastante precisa, ya que el adolescente floreció como uno de los mejores jugadores que Inglaterra ha visto y se convirtió en una leyenda del club en Old Trafford, anotando 253 goles en 559 apariciones llenas de trofeos para el club, incluidos cinco títulos de la Premier League y la Liga de Campeones en 2008 cuando un equipo del United lleno de estrellas superó al Chelsea en penales.
Hablando sobre su relación con Ferguson, Rooney añadió: "Siempre recuerdo lo que él dijo y lo dijo algunas veces: 'lo más difícil de hacer en la vida es trabajar duro'. Eso se quedó conmigo. Cualquiera que sea el trabajo que estés haciendo, eso se puede aplicar a cualquier cosa realmente. Creo que en el fútbol tenemos talento, tenemos habilidad, pero a veces no miramos el trabajar duro todos los días. Y uno pensaría que eso es, eso es normal.
"Deberías hacerlo si juegas en un club grande, pero algunos jugadores en realidad, los has visto, no lo hacen. Y esa fue la única cosa que se me quedó".
Rooney se dedica a la comentarista deportiva
Rooney ha sido, sin embargo, marcadamente menos exitoso en su carrera como entrenador hasta ahora, habiendo tenido períodos breves y desafortunados a cargo del Birmingham City y del Plymouth Argyle, después de su tiempo en el Derby County y el equipo de la MLS D.C. United.
Habiendo sido despedido por el Plymouth a finales de 2024, el hombre de 40 años aún no ha regresado al banquillo, en su lugar se ha centrado en el trabajo de televisión como comentarista, así como en su nuevo podcast con la BBC. Si tendrá ganas de volver al mundo de la gestión deportiva está por verse después de sus recientes experiencias negativas.