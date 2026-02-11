«¡Me está volviendo loco!» - Wayne Rooney arremete contra Frank Illet por desviar la atención del equipo del Manchester United con su viral truco capilar «United Strand».

El West Ham acabó con los sueños del United Strand de conseguir un corte de pelo muy necesario el martes por la noche con un empate 1-1 contra el Manchester United. El equipo de Carrick llegaba al partido tras una racha de cuatro victorias consecutivas, lo que aumentaba la esperanza de que Ilett pudiera finalmente poner fin a su larga espera para cortarse el pelo. Sin embargo, los Red Devils solo pudieron arañar un punto en el London Stadium, gracias al gol del empate en el tiempo de descuento del suplente Benjamin Sesko.

Ilett se mostró decepcionado por el resultado, lo que significa que su reto continuará, aunque se alegra de que su iniciativa en las redes sociales siga recaudando fondos para obras benéficas. «Cuanto más tiempo, mejor para la caridad», dijo Ilett en su retransmisión en directo. «No quiero que esto se centre en mí, y estoy seguro de que probablemente lo hará, pero sigue sin perder y en buena forma».