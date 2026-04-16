«¡Me está matando!»: Ian Wright lamenta los problemas del Arsenal, y Roy Keane le responde con dureza

En «The Overlap», junto a Gary Neville, Paul Scholes y Keane, Wright admitió que le costaba lidiar con el nerviosismo del equipo. Frustrado, dijo que el trabajo de toda la temporada se podía echar a perder por errores individuales y falta de convicción en el campo.

Y añadió: «Ver los partidos me duele. Me está matando no poder sentirlo. He invertido tanto en el entrenador, en el equipo y en los jugadores, y ahora veo cómo todo se desmorona y los jugadores cometen errores».