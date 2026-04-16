Goal.com
En directo
Burberry - Arrivals - LFW September 2025Getty Images Entertainment
Adhe Makayasa

Traducido por

«¡Me está matando!»: Ian Wright lamenta los problemas del Arsenal, y Roy Keane le responde con dureza

Arsenal
I. Wright
R. Keane
Premier League

La leyenda del Arsenal, Ian Wright, admite que el bajón del equipo le está «matando», pues el líder de la Premier League lucha por mantener su ventaja sobre el Manchester City. En el podcast «The Overlap», Wright expresó su preocupación, pero Roy Keane, con su habitual frialdad, instó a los Gunners a aceptar la presión.

  • Desesperación en el Emirates

    La derrota 2-1 ante Bournemouth en casa ha cambiado el optimismo del Arsenal a la inquietud en la lucha por el título. Aunque el equipo de Mikel Arteta avanzó a semifinales de la Liga de Campeones con un aburrido 0-0 contra el Sporting de Lisboa, su ritmo en la liga se ha frenado. Esta mala racha ha permitido al City recortar distancias, por lo que el equipo de Pep Guardiola podría igualar a puntos si gana sus partidos pendientes.

    • Anuncios
  • Nottingham Forest v Manchester City - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    La emotiva confesión de Wright

    En «The Overlap», junto a Gary Neville, Paul Scholes y Keane, Wright admitió que le costaba lidiar con el nerviosismo del equipo. Frustrado, dijo que el trabajo de toda la temporada se podía echar a perder por errores individuales y falta de convicción en el campo.

    Y añadió: «Ver los partidos me duele. Me está matando no poder sentirlo. He invertido tanto en el entrenador, en el equipo y en los jugadores, y ahora veo cómo todo se desmorona y los jugadores cometen errores».

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Keane exige fortaleza mental

    Keane restó importancia a la preocupación de Wright y recordó que el Arsenal mantiene seis puntos de ventaja, aunque el camino al título será complicado. El ex capitán del Manchester United rechazó que la lucha haya terminado y afirmó que los nervios son normales en cualquier equipo que aspire al título.

    Y, en respuesta al pesimismo del exdelantero, retrucó: «Aún no se les está escapando. Son líderes. Están nerviosos, pero deben superarlo. ¿Creías que iba a ser fácil? ¿Llevan seis meses así?».

  • Haaland Eze Manchester City ArsenalGetty Images

    Un enfrentamiento decisivo para la temporada

    Este fin de semana los Gunners visitan el Etihad Stadium en un duelo clave que puede definir la Premier League. La creciente lista de lesiones —ahora con Noni Madueke, Bukayo Saka, Martin Odegaard y Jurrien Timber— limita las opciones tácticas de Arteta. Ante un City que solo ha perdido uno de sus 19 partidos ligueros, los londinenses deben superar sus miedos para evitar un colapso total.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Arsenal crest
Arsenal
ARS