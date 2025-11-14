'¡Me deja alucinado!' - Pedri nombra a una estrella del Bayern Munich como el jugador que ficharía para el Barcelona

Apareciendo en el canal de YouTube xBuyer, al mediocampista del Barcelona se le preguntó qué jugador ficharía si tuviera control total. No tardó en admitir y nombrar al único jugador en su mente: “Un jugador que me impresiona es Musiala. Es muy bueno.”

La incorporación de Musiala al ya estelar equipo es emocionante, pero la realidad es mucho más complicada. Musiala extendió su contrato con el Bayern hasta 2030, y aunque se informa que hay una cláusula de rescisión, la cifra no es pequeña con €175 millones, bajando a €100 millones solo en 2029.

A Pedri también se le preguntó sobre su jugador favorito de La Masia, a lo que respondió: "El que más me gusta es Dro, es muy bueno, tiene mucha calidad y parece que no le cuesta hacer las cosas."