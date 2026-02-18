«Me avergüenzo»: la leyenda del Benfica acusa a Gianluca Prestianni de mentir sobre el «acto racista» hacia Vinicius Junior en el tenso enfrentamiento con el Real Madrid

Prestianni insistió posteriormente en que no había utilizado ningún lenguaje discriminatorio hacia Vinicius, alegando que sus palabras habían sido malinterpretadas por el extremo brasileño y sus compañeros de equipo.

Dijo: «En ningún momento dirigí insultos racistas a Vinicius Jr., quien, lamentablemente, malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie».

Su club y su entrenador también han defendido su inocencia. La declaración del Benfica dice lo siguiente: «El Sport Lisboa e Benfica considera con un espíritu de total colaboración, transparencia, apertura y claridad las medidas anunciadas hoy por la UEFA, tras el supuesto caso de racismo ocurrido en el partido contra el Real Madrid. El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, que se alinean con los valores fundamentales de su fundación y que tienen a Eusébio como su mayor símbolo. El Sport Lisboa e Benfica reitera que apoya plenamente y cree en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuya conducta al servicio del club siempre se ha guiado por el respeto a los adversarios, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica. El club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador».

Mourinho criticó a Vinicius por incitar al abuso con su celebración del gol, y añadió: «Las palabras que intercambian Gianluca Prestianni y Vinicius, quiero ser independiente. Vi dos cosas completamente diferentes. Quiero ser independiente y no hago comentarios al respecto. Le dije [a Vinicius Jr] exactamente eso. Le dije: "Cuando marcas un gol así, solo celebras y vuelves".Cuando discutía sobre el racismo, le dije que la persona más importante [Eusebio] en la historia de este club era negra. Este club es todo menos racista. Si en su mente había algo relacionado con eso, esto es el Benfica. Ellos [Vinicius Jr y Prestianni] me dijeron cosas diferentes. Pero no creo en uno ni en otro. Quiero ser independiente».