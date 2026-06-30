Mbappé, récords y corazón: los goles y el abrazo a Deschamps

Kylian Mbappé se siente como en casa en el Mundial. Campeón en 2018, subcampeón en 2022 con un hat-trick en la final. En el Mundial 2026, en solo cuatro partidos ha marcado seis goles: doblete a Senegal, doblete a Irak, uno a Noruega y doblete en el 3-0 ante Suecia en octavos.
RÉCORD
Con el doblete de esta noche en octavos ante Suecia, el jugador de 1998 suma 18 goles en 18 partidos mundialistas y se convierte en el máximo anotador de la fase eliminatoria: 10 goles en nueve encuentros de eliminación directa, nuevo récord que supera los 8 de Leônidas y Ronaldo.